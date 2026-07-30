Foo Fighters regresa a Chile en 2027 y U2 también alista visita al país

La ruta 2026 de los conciertos en Chile ya está casi resuelta. Con nombres como Robbie Williams, BTS, Iron Maiden, The Strokes y Gorillaz dominando el segundo semestre, por estos días las productoras encargadas de los shows en el país ajustan nombres y apuestas para el próximo año, temporada que también se estima de alta diversidad.

De hecho, en lo inmediato, ya está oficializado uno de los espectáculos más esperados de 2027, en el despertar del año: el conjunto canadiense Rush estará el 17 y 19 de enero en el estadio Bicentenario de La Florida, retornando a la capital luego de 17 años.

Pero no será el único invitado de trayectoria y tonelaje que pasará por Chile en la primera parte del año venidero. Según pudo saber Culto, el grupo estadounidense Foo Fighters -uno de los mayores estandartes del rock de acento masivo y comercial de las últimas décadas- ya cerró una gira sudamericana que recalará en Santiago en febrero. El sitio que los recibirá será de alta capacidad, con el Parque Estadio Nacional como una de las alternativas más posibles, donde ya han pasado números como System of a Down, Korn, Green Day, Guns N’ Roses y AC/DC.

La información oficial de la venida de la agrupación que comanda Dave Grohl se difundirá la próxima semana, junto a las coordenadas de venta de boletos.

Será la cuarta del grupo por el país, pero esta vez habrá un contexto especial; su último paso fue el 18 de marzo de 2022 en el festival Lollapalooza que se hacía en Cerrillos, apenas una semana antes que su emblemático baterista, Taylor Hawkins, falleciera a los 50 años en un hotel en Bogotá. Por tanto, será su primera vez en Chile con su nuevo percusionista, Ilan Rubin.

El concierto será parte de un recorrido bautizado como Take cover tour, el que en rigor presenta su reciente disco Your favorite toy -aparecido en abril- y que partió el 10 de enero pasado en León, México, para luego desplegar 23 fechas entre Norteamérica y Europa. En 2027, antes del trayecto por la región, pasarán por Australia, Nueva Zelanda e India. En cada noche, despachan alrededor de 27 composiciones, arrancando con temas como All my life, The pretender y Times like these, para sobre el cierre rematar con Best of you y Everlong.

Dave Grohl al frente de Foo Fighters en Lollapalooza 2022 Foto: Natalia Espina.

En las reseñas, la prensa especializada ha subrayado la persistencia del conjunto, como una verdadera institución de las guitarras en los años recientes, además de destacar el tono áspero y visceral que adquieren en vivo los tracks del último título.

“Dave Grohl ha sido una institución del rock and roll en sí mismo durante décadas, y su banda Foo Fighters ha seguido adelante prácticamente sin controversias, llenando estadios y lanzando álbumes a un ritmo constante”, escribió Variety en torno a un concierto de aforo más reducido que ofrecieron a principios de mayo en Nueva Jersey. Luego siguió: “Su dinámica fue más cruda durante las nuevas canciones de Toy, muchas de las cuales aportaron una contundencia necesaria que no se transmite con la misma eficacia en las versiones de estudio. La punk y agresiva Of all people sonó gutural y furiosa, a juego con la letra de Grohl sobre un narcotraficante que sobrevivió y se rehabilitó mientras muchos de sus clientes nunca lo lograron. Por otro lado, el sonido distorsionado de la canción que da título al álbum suavizó algunos de los aspectos más duros, convirtiendo un tema que podría haber sido ideal para ir al baño en una canción engañosamente sucia”.

Visita irlandesa

Si para los fans de Foo Fighters será una temporada estelar, 2027 también abre el apetito y la felicidad de los devotos de U2. Desde hace meses, el cuarteto irlandés negocia su retorno a Latinoamérica para el primer tramo del próximo año, como pñarte de un nuevo periplo en torno a su próximo trabajo, con fecha de salida para septiembre u octubre, bajo el propósito de conmemorar las cinco décadas del grupo.

Por estos días, se ultiman detalles de su desembarco continental, el que cubriría México, Brasil, Argentina y Perú. En el caso local, su visita podría darse a partir de la segunda quincena de marzo, para los días posteriores al festival Lollapalooza en el Parque O’Higgins -agendado para el 12, 13 y 14 de ese mes- y en un recinto de capacidad masiva. El destino más lógico es el Estadio Nacional, donde los hombres de One se han presentado en todas sus escalas anteriores, en 1998, 2006, 2011 y 2017.

El espectáculo no sólo mostraría canciones de su inminente título; también arrojaría temas del EP Days of ash, estrenado en febrero pasado, el que para muchos especialistas es su mejor material en años.

De concretarse, el anuncio de su salto a Santiago podría venir en las próximas semanas. Con Foo Fighters y U2 en el horizonte, el panorama de la cartelera 2027 ya se inscribe como imperdible.