Alvarado respalda a ministros Barros y Campos por críticas a aranceles: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”

Alvarado respalda a ministros Barros y Campos por aranceles: “Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar”

El biministro de Interior y vocero Claudio Alvarado abordó la tarde de este jueves la polémica respecto a los aranceles de 12,5% aplicados por Estados Unidos.

El anuncio del gobierno de Donald Trump provocó las críticas por parte de los ministros de Agricultura y Defensa, Jaime Campos y Fernando Campos, respectivamente.

Precisamente que estos secretarios de Estado sectoriales abordaran las negociaciones al respecto, también llevaron a la respuesta del embajador de Estados Unidos en Chile, Brandon Judd.

“ Creo que es muy decepcionante. Es muy decepcionante que, mientras hay negociaciones en curso, ministros que no tienen nada que ver con estas negociaciones estén haciendo comentarios , especialmente cuando usan palabras como “farsa”, señaló consultado sobre este tópico.

En ese contexto, el biministro enfatizó los aranceles son “una materia que lleva en las negociaciones el Ministerio de Relaciones Exteriores”.

“Dentro de poco va a llegar un personero relevante importante de Estados Unidos a continuar conversaciones con el Ministerio de Relaciones Exteriores y esperamos con toda la información disponible poder revertir esa situación que afecta al sector exportador en muchos rubros en nuestro país”, añadió.

Para luego, respaldar a los dos ministros criticados por el embajador estadounidense.

“ Cada uno de nosotros tiene libertad para expresarse y para opinar, pero todas las opiniones de los ministros están dentro del mismo contexto, en orden a que son negociaciones que lleva adelante el Ministerio de Relaciones Exteriores y que son acciones y medidas que complican algunos sectores productivos exportadores de nuestro país y esas opiniones son legítimas”, señaló al respecto.

“Lo importante es que se marcan dentro del contexto que la negociación y el futuro de la mantención o la salida de estos aranceles que se han impuesto o se han comunicado a nuestro país pueda ser revertido”, concluyó Alvarado.