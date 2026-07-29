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    Política

    Libertarios doblan la apuesta en la batalla cultural: empujan a terminar con “ideología de género” y rechazar intromisión de la ONU

    “Superado este proyecto (la megarreforma), tenemos que avanzar en las cosas por las cuales la gente votó por el gobierno de Kast", planteó el secretario general de los libertarios. La senadora Kaiser cree que es tiempo de avanzar en asuntos como recuperar "la soberanía" del país frente a organismos internacionales.

    Cristóbal FuentesPor 
    Cristóbal Fuentes
    Sebastian Cisternas/Aton Chile SEBASTIAN CISTERNAS/ ATON CHILE

    El objetivo del gobierno del Presidente José Antonio Kast es claro. Una vez superada la megarreforma, las prioridades deben ser seguridad y empleo.

    Desde fuera del oficialismo, el Partido Nacional Libertario (PNL) pone otro elemento sobre la mesa: la batalla cultural.

    El lunes, en el programa Descarados, el secretario general de la colectividad, Juan Antonio Urzúa, planteó que “superado este proyecto (la megarreforma), tenemos que avanzar en las cosas por las cuales la gente votó por Kast, y están relacionadas íntimamente con la batalla cultural”.

    El dirigente explica a este medio que “cuando hablamos de batalla cultural, hablamos de una confrontación de carácter político por el dominio de valores, símbolos, creencias que la izquierda, en los últimos 20, 25 años, ha ido estableciendo en nuestra sociedad”.

    Como ejemplos, Urzúa mencionó que la izquierda logró instalar que “el lucro es malo, que carabineros son personas esencialmente violadoras de derechos humanos y que la desigualdad es un problema que solamente el Estado puede corregir”.

    Esos conceptos buscamos enfrentarlos“, sostuvo. Para él, es algo que se puede hacer ahora, luego de que la mayor parte de la megarreforma haya sido visada en el Congreso.

    Se trata de una agenda que varios en el oficialismo -sobre todo en el Partido Republicano- han defendido. Sin embargo, al ser gobierno, esos temas han quedado en segundo plano para el sector. De hecho, el Ejecutivo ha hecho llamados explícitos a concentrarse en los que ellos consideran como los grandes temas de la administración Kast: seguridad y empleo.

    Así, por ejemplo, La Moneda se desmarcó del proyecto “escucha su corazón” o de la idea de privatizar Codelco, planteada este martes por el timonel republicano, Arturo Squella.

    En el PNL el diagnóstico es distinto: consideran que el momento es ahora. “La batalla cultural se puede dar desde ya. Se representa en el otorgamiento de indultos a carabineros, la reforma al sistema laboral, para que sea más fácil contratar y despedir gente, en avanzar la eliminación de las contribuciones (...). Tenemos que ir avanzando en valores, en proteger a la familia, en que los padres decidan la educación de sus hijos, enfrentar la migración ilegal (...)”, explicó Urzúa.

    La senadora Vanessa Kaiser coincidió con el secretario general de su partido en que este es el momento de dar batallas. Una de ellas, menciona, es la privatización de Codelco. También pone como ejemplo el proyecto “escucha su corazón”, el que, cree, “ha devuelto al debate algo que, hasta este momento, se negaba: la convicción de que, si hay un latido, es de alguien. Ese alguien es el más indefenso, el niño que está por nacer”.

    Senadora Vanessa Kaiser. Foto: Senado. KARIN POZO

    Kaiser consideró que también se puede avanzar en “una agenda muy importante, en lo que respecta a la batalla contra las drogas y el consumo en las escuelas. No más educación sexual integral, ‘nací en el cuerpo equivocado’, ideología de género, terapias afirmativas para niños de tres años. Hagámonos cargos de que el gran problema que tiene Chile no es ese, es que su juventud se está drogando más que en cualquier otra parte de Latinoamérica".

    Otros temas relevantes para ella son terminar con “este feminismo introducido desde los organismos internacionales, a través de la figura de la perspectiva de género” y “recuperar la soberanía de nuestro país”. Ella justificó que “nos tenemos que dar a nosotros mismos las reglas bajo las cuales queremos vivir. Tiene que acabarse la intromisión de los organismos internacionales, como lo hemos visto con la ONU”.

    Todas esas son banderas culturales”, concluyó.

    Por su parte, el jefe de bancada de los diputados del PNL, Cristóbal Urruticoechea, planteó que “siempre es el momento para dar la batalla cultural. No solo se trata de temas valóricos, tiene mucho que ver con la academia, las comunicaciones, la economía. Hay una ideología penetrante, fuerte, que ha ingresado la izquierda de manera a veces silenciosa, oculta, cobarde. Nosotros tenemos que estar adelantándonos a todo este tipo de situaciones a las que nos obligan a veces a someternos“.

    “La batalla cultural es volver a poner el sentido común por delante. Es defender a Carabineros en vez de los delincuentes, que los papás decidan la educación de sus hijos, defender a la familia, controlar la inmigración ilegal, terminar con la cultura de los bonos y volver a premiar el trabajo, el esfuerzo y el mérito. Eso es parte importante de lo que los chilenos respaldaron en la campaña presidencial”, complementó el diputado Hans Marowski, quien además es vicepresidente del PNL.

    Los libertarios aceptan que para ellos sería una buena señal sobre la posibilidad de avanzar en la batalla cultural que el Presidente Kast participe del Foro de Madrid que se realizará en Santiago entre el 3 y el 4 de septiembre, y que reunirá a líderes iberoamericanos de la derecha.

    “Es una excelente señal. Para nosotros es un muy buen elemento que se vayan articulando movimientos que vienen defendiendo las mismas ideas y valores: menos Estado, Estado más eficiente, valorar a la persona por sobre el Estado”, comentó Juan Antonio Urzúa sobre la posible asistencia del Mandatario. Algo que, según fuentes de La Moneda, aún no está confirmado.

    Más sobre:PolíticaLa Tercera PMPartido Nacional LibertarioJohannes KaiserPNLVanessa Kaiser

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