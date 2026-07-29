Chile presenta a la ONU plataforma continental extendida de Juan Fernández que implica ampliación del territorio nacional

El Ministerio de Relaciones Exteriores materializó ante Naciones Unidas la presentación de su informe sobre la plataforma continental extendida del Archipiélago Juan Fernández, que implica la ampliación del territorio nacional en 71.000 kilómetros cuadrados de suelo y subsuelo marino.

A las 10:00 de este miércoles, en las oficinas de la ONU en Nueva York, el director nacional de Fronteras y Límites del Estado, Carlos Dettleff, entregó el informe ante la Comisión de Límites de la Plataforma Continental (CLPC).

La presentación plantea que Juan Fernández cuenta con una plataforma continental más allá de las 200 millas náuticas.

El archipiélago es un conjunto de islas en el Océano Pacífico, a 670 kilómetros de la costa de Valparaíso.

El documento presentado por Chile ante la ONU se basa en una serie de antecedentes que establecen el borde exterior del margen continental en un punto fijo a 329 millas marinas desde las líneas a partir de las cuales se mide la anchura del mar territorial.

La CLPC resolvió aceptar el informe, no manifestó oposición y Chile queda entonces a la espera de su análisis.

La presentación parcial de la Plataforma Continental del Archipiélago Juan Fernández es la tercera que realiza Chile ante la comisión a cargo de esta materia en la ONU.

Durante el segundo gobierno del Presidente Sebastián Piñera, en medio de la pandemia de coronavirus, en diciembre de 2020, lo hizo respecto de la Plataforma Continental Extendida de la Provincia de Isla de Pascua y, en febrero de 2022, sobre la Plataforma Continental Extendida al oeste de la Península Antártica.

Ante el hito de este miércoles, el canciller Francisco Pérez Mackenna destacó la entrega del informe y sostuvo que “es el resultado de un esfuerzo investigativo importante”.

“Ratifica el compromiso del Estado de Chile con el establecimiento de los límites de nuestro territorio. Cada presentación sobre la plataforma continental extendida es un paso crucial para definir nuestra soberanía”, resaltó.

En tanto, Dettleff explicó que la presentación resaltó que detrás de esta presentación hay “un ejercicio de formación de capital humano nacional, de coordinación entre el mundo científico, las relaciones internacionales y la Marina, que toma los datos”.

Para probar la existencia más allá de 200 millas de la plataforma continental, que es la prolongación natural del territorio submarino de un país costero, se deben realizar estudios técnicos y científicos que demuestren que hay una continuidad geomorfológica del continente bajo el mar.

Los países realizan esos estudios y la CLPC debe validar lo expuesto.

Actualmente, Chile se encuentra en proceso de recopilación y procesamiento de datos con el fin de seguir realizando nuevas presentaciones parciales respecto de otras porciones de la plataforma continental chilena.