Fallece tripulante vietnamita que ingresó de emergencia a hospital de Talcahuano: ISP descarta que sea un caso de ébola

La seremi de Salud de la Región de Biobío, Isabel Rojas, informó esta jornada que el marino mercante vietnamita que ingresó de emergencia el domingo al Hospital Las Higueras, falleció la noche de ayer martes.

El hombre llegó al país en una embarcación proveniente de Singapur, la cual solicitó de forma excepcional recalar en el puerto de Talcahuano debido a su estado de salud.

Según detalló la autoridad sanitaria, el paciente fue evaluado por presentar un cuadro clínico compatible con fiebre hemorrágica en estudio.

De acuerdo a la seremi, por el momento se ha descartado que se trate de un caso de ébola, y continúan a la espera del resto de exámenes para determinar su diagnóstico.

“Se enviaron las muestras del laboratorio del Instituto de Salud Pública (ISP), el cual ya descartó infección por virus ébola, y se espera la confirmación diagnóstica respecto a otras enfermedades en estudio para levantar la libre plática de la embarcación, permitiendo la continuidad de su viaje hacia el próximo puerto", señaló.

La subsecretaria de Salud Pública, Alejandra Pizarro, detalló esta mañana en Radio ADN que el barco en el que iba el tripulante vienamita zarpó desde Asia y tuvo un paso por África, hasta recalar de emergencia en Talcahuano.

Sus síntomas de fiebre hemorrágica, indicó entonces, podría obedecer a distintos orígenes, como por ejemplo fiebre de lassa, virus de Marburgo, dengue y malaria.