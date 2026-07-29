Kevin Altez paga las consecuencias. El Tribunal de Disciplina sanciona al delantero de Huachipato por el fuerte encontrón con el juez Héctor Jona, que protagonizó en el duelo del sábado, frente a Cobresal.

La escena fue altamente tensa. En el marco de un reclamo colectivo de los jugadores acereros por la demora en la reanudación del juego, Jona y Altez quedan cara a cara. El charrúa realiza un intento por aplicarle un cabezazo al árbitro, lo que el encargado de aplicar el reglamento consignó en su informe.

El Tribunal de Disciplina le aplica mano dura a Kevin Altez por intento de agresión a Héctor Jona

Altez recibió cuatro fechas de suspensión, el mínimo del rango comprendido para el intento de agresión. El máximo es de 10 jornadas de castigo. El informe de Jona, el documento que el Tribunal de Disciplina considera como base para emitir su dictamen, no fue demasiado categórico. "Tras una detención del juego dispuesta para resguardar la integridad física de dos jugadores de Cobresal que habían colisionado dentro de su área penal, varios jugadores del club Huachipato se acercaron a manifestar su desacuerdo con la decisión adoptada. Luego de recibir la explicación correspondiente, desistieron de sus reclamos y acataron la decisión arbitral”, introdujo Jona.

Jona, en el encontrón con los jugadores de Huachipato (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

“No obstante, el jugador N° 30 de Huachipato persistió en su actitud de protesta, manteniendo reclamos y gestos de desaprobación pese a que la decisión ya había sido comunicada. Ante dicha situación, y con la finalidad expresa de poner término inmediato a las discusiones y evitar que la protesta continuara escalando, y restablecer el orden necesario para la reanudación del juego, me acerqué al jugador y le indiqué en forma enérgica y firme que la detención del juego obedecía a la necesidad de proteger la integridad física de los jugadores afectados”, profundizó.

“En ese contexto, quedando ambos frente a frente, el jugador reaccionó de manera desafiante, realizando un movimiento brusco hacia adelante con su cabeza en dirección a mi rostro, en actitud intimidatoria, sin llegar a hacer contacto físico conmigo. En consecuencia, procedí a expulsarlo”, apuntó Jona.

Sin autocrítica

Jona omite en su informe la agresiva disposición con que confrontó a Altez. “No hace más que demostrar esa actitud patoteril que nos llevó a concluir que no podía seguir dirigiendo. No tiene las condiciones. Eso no lo puede hacer un árbitro”, criticó Javier Castrilli, expresidente de la Comisión de Árbitros de la ANFP, en El Deportivo.

En Talcahuano aún no resuelven si apelarán a la sentencia ante la Segunda Sala del Tribunal de Disciplina. De todas formas, solo pueden hacerlo una vez que Altez cumpla la mitad del castigo.