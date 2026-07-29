Dos duelos de España y el escándalo de Balogun: la lista de partidos bajo sospecha de amaños en el Mundial

El Mundial terminó hace una semana y media con la consagración de España tras una final dominante ante Argentina. Sin embargo, las polémicas sobre Norteamérica 2026 siguen sucediendo. En los últimos días se hizo pública una investigación por el Grupo de Copenhague, una red internacional creada en el marco del Convenio de Macolin del Consejo de Europa. El trabajo monitoreó los 104 partidos de la Copa del Mundo y detectó siete alertas amarillas, las que se tratan de una alerta ligeramente aumentada basada en “varios indicios diferentes de irregularidades”, según consigna el estudio.

La investigación hizo pública solo cuatro de las siete alertas amarillas, en las que aparecen situaciones ocurridas en los partidos de selecciones como Sudáfrica, Estados Unidos, España y hasta Cabo Verde.

1- México 2-0 Sudáfrica, fase de grupos

El 11 de junio, las selecciones de México y Sudáfrica abrieron la Copa del Mundo en un duelo disputado en el Estadio Azteca, por el Grupo A de la competición. Sobre el final del partido, el equipo de Javier Aguirre lo ganaba con comodidad por 2-0 y jugaba con un hombre más por la expulsión del volante Sphephelo Sithole.

Sin embargo, a los 84′ el juez brasileño Wilton Sampaio le mostró también la roja al mediocampista Themba Zwane, lo que produjo una serie de movimientos de apuestas inusuales detectadas por el monitoreo.

Al final el partido acabó con el mismo marcador de 2-0, pero luego hubo otra expulsión, ya que el mexicano César Montes también se debió retirar anticipadamente.

2- España 0-0 Cabo Verde, fase de grupos

En el debut del futuro campeón del mundo, España se enfrentó al débil combinado africano de Cabo Verde, que hacía su estreno en un Mundial. Ese 15 de junio comenzó a ganar fama mundial el portero Vozinha, quien coleccionó tapadas de todos los tipos ante los europeos.

También en ese partido, la plataforma Polymarket, un mercado de predicción basado en criptomonedas en Estados Unidos, recibió USD 4,8 millones en apuestas a que el equipo dirigido por Luis de la Fuente no derrotaría a los caboverdianos, lo cual es llamativo considerando las grandes diferencias entre ambas escuadras. Al final fue 0-0.

3- España 4-0 Arabia Saudita, fase de grupos

El tercer caso también involucra al elenco que semanas después levantó la copa. Esta vez fue en su segundo duelo de la fase de grupos, el 21 de junio. En esa jornada, España goleó con facilidad a Arabia Saudita por 4-0.

Lamine Yamal (10′), un doblete de Mikel Oyarzabal (21′ y 24′) y un autogol de Hassan Tambakti (49′) configuraron el definitivo 4-0. Sin embargo, en los descuentos ocurrió un quinto tanto, que fue obra de Ferrán Torres. El gol tuvo una revisión de tres minutos y medio, y se anuló. En ese momento, el tiempo utilizado para resolver la jugada generó una alerta en los sistemas encargados de supervisar los mercados de apuestas.

4- Estados Unidos 2-0 Bosnia y Herzegovina, dieciseisavos de final

Pocos se acuerdan que por los dieciseisavos de final Estados Unidos derrotó por 2-0 a Bosnia y Herzegovina el 1 de julio. Lo que dio la vuelta al mundo, más por las repercusiones que por la jugada en sí, fue lo que sucedió en el minuto 64, cuando los anfitriones se imponían por la cuenta mínima. En ese instante, la figura estadounidense Folarin Balogun le dio un pisotón en el tobillo del defensor Tarik Muharemovic.

Tras revisar la jugada en el VAR, Raphael Claus decidió mostrarle la tarjeta roja. En ese instante, la mencionada plataforma Polymarket abrió un mercado con la pregunta: “¿Jugará Folarin Balogun contra Bélgica?”, una consulta que no se había realizado en ninguna de las expulsiones que registraba el torneo hasta ese momento.

Lo que vino después fue uno de los peores escándalos en la historia de la Copa del Mundo. El presidente Donald Trump llamó al mandamás de la FIFA Gianni Infantino para sacarle el castigo a Balogun. Al final, el ente rector del fútbol mundial accedió a la petición y el delantero sí jugó el siguiente encuentro ante Bélgica.