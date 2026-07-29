SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Nacional

    Balance tras nuevo sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas

    Senapred además informó que se registran dos viviendas destruidas, ambas en la región de Ñuble.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Durante la madrugada de este miércoles, Senapred dio a conocer un nuevo balance del sistema frontal que afecta esta semana a la zona centro-sur del país, informando que se han registrado 156 personas damnificadas y 626 aisladas. Estas cifras se suman a las que dejaron las copiosas precipitaciones y remoción en masa registradas la semana pasada.

    De acuerdo con el organismo, además se contabilizan 35 personas albergadas y cuatro lesionadas.

    Según los datos entregados por Senapred, la mayoría de los damnificados pertenecen a la región de Ñuble con 80, mientras que los aislados se concentran en su mayoría en la región del Maule (313), Los Ríos (163) y Biobío (150).

    En cuanto a las personas lesionadas, tres de estos pertenecen a La Araucanía y uno a Ñuble.

    Respecto de las viviendas afectadas, Senapred informó que se registran dos viviendas destruidas, ambas en la región de Ñuble, además de 82 con daño mayor, 350 con daño menor y 467 que permanecen en evaluación.

    En relación con la mensajería SAE, se han enviado un total de 17 alertas, de las cuales 10 fueron emitidas el pasado 28 de julio.

    Suspensión de clases y suministro eléctrico

    Respecto a las clases, desde Senapred informaron que se mantienen suspendidas las clases en Escuela de Colvindo (comuna de Niquén), Los Puquios y Caracol (comuna de San Fabián), la educación parvularia del Liceo Santa Cruz de Larqui (comuna de Bulnes) y para toda la comuna de Coelemu.

    Asimismo, a nivel nacional se registran un total de 3.603 clientes sin suministro eléctrico. De estos 1.350 pertenecen a la región del Maule y 877 a La Araucanía.

    Finalmente según señalan desde Senapred, “se han constituido Cogrid en los distintos niveles territoriales y mesas técnicas de coordinación regional y local, activándose los niveles de alerta correspondientes, conforme a la evaluación del riesgo”.

    Más sobre:Sistema frontalLluviaSenapredBalance

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Quiroz afirma que no está en los planes del gobierno abrir parte de la propiedad de Codelco a privados

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos

    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Lo más leído

    1.
    TC frena en seco a abogada que incluyó citas de libros y fallos que no existen y la suspende del ejercicio de su profesión

    TC frena en seco a abogada que incluyó citas de libros y fallos que no existen y la suspende del ejercicio de su profesión

    2.
    Imputado por fatal caída de niña en Las Condes: Jorge Constanzo sigue en prisión y Fiscalía detalla su consumo de alcohol

    Imputado por fatal caída de niña en Las Condes: Jorge Constanzo sigue en prisión y Fiscalía detalla su consumo de alcohol

    3.
    “Yo no he hecho nada”: así fue la detención in fraganti del violador en serie del Cajón del Maipo

    “Yo no he hecho nada”: así fue la detención in fraganti del violador en serie del Cajón del Maipo

    4.
    Tragedia en feria Caupolicán: marino que protagonizó fatal atropello cumplirá prisión preventiva en unidad de la Armada

    Tragedia en feria Caupolicán: marino que protagonizó fatal atropello cumplirá prisión preventiva en unidad de la Armada

    5.
    Qué se sabe del tripulante vietnamita internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano con fiebre hemorrágica

    Qué se sabe del tripulante vietnamita internado en el Hospital Las Higueras de Talcahuano con fiebre hemorrágica

    6.
    Fallece tripulante vietnamita que ingresó de emergencia a hospital de Talcahuano: ISP descarta que sea un caso de ébola

    Fallece tripulante vietnamita que ingresó de emergencia a hospital de Talcahuano: ISP descarta que sea un caso de ébola

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Cuándo llega el próximo sistema frontal a la Región Metropolitana que dejará lluvia fuerte, según el tiempo

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Servicios

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Las 17 comunas de la RM con corte de luz programado para este jueves

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Subsidio al Empleo Joven: ¿Cuándo es el pago anual de hasta $678 mil?

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?
    Chile

    Bono Logro Escolar entrega hasta $85 mil: ¿Cuáles estudiantes lo reciben?

    Ministra Chomali anuncia “la incorporación progresiva” de todos los tipos de cáncer al GES

    Aprueban crear comisión para investigar funcionamiento del Programa de Alimentación Escolar de Junaeb entre 2019 y 2024

    Quiroz afirma que no está en los planes del gobierno abrir parte de la propiedad de Codelco a privados
    Negocios

    Quiroz afirma que no está en los planes del gobierno abrir parte de la propiedad de Codelco a privados

    Esmax finaliza planta Chincui en Puerto Montt y duplicará su capacidad de diésel en Los Lagos

    Resultados de la matriz de Facebook e Instagram decepcionan al mercado y acciones caen con fuerza

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana
    Tendencias

    Hasta 200 mm de lluvia: las regiones del centro-sur más afectadas por el sistema frontal de esta semana

    “Posibles inundaciones”: un río atmosférico dejará lluvia intensa en el centro-sur del país, según el tiempo

    Soy ginecólogo y esto es lo que un diagnóstico tardío de endometriosis le puede hacer a tu cuerpo

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición
    El Deportivo

    El Mountainbike Carlo de Gavardo La Vacada alista su duodécima edición

    Europa, Asia y Norteamérica sacan la voz: las reacciones a la propuesta de Gianni Infantino de vender el Mundial

    Arriesgan duros castigos: FIFA inicia procedimiento contra cuatro figuras de Argentina por incidentes en final del Mundial

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile
    Tecnología

    Probamos las últimas Ray-Ban Meta, ahora con IA disponible en Chile

    Review del Xiaomi 17T Pro: potencia y cámaras Leica a prueba en las alturas de Valle Nevado

    Review del teclado Redragon Kumara Magnetic: el clásico se renueva con efecto Hall

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa
    Cultura y entretención

    Paloma Salas agota sus entradas en el Teatro Caupolicán y anuncia la “Semana Loca” con shows especiales como previa

    Magdalena Müller en su primer protagónico en un musical: “Mi vida se transformó en Pretty Woman de lunes a domingo”

    Ministerio de las Culturas precisa en 9% la disminución de los fondos concursables para 2027

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?
    Mundo

    El fujimorismo vuelve al poder: ¿qué rumbo tomará el dividido Perú con Keiko?

    Mientras Francia arde por los incendios forestales, partido de Le Pen ve oportunidad para sacar réditos políticos

    Cristina Fernández denuncia su caso ante el Comité de Derechos Humanos de la ONU

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto
    Paula

    Datos Paula: tres libros de fotógrafas chilenas imperdibles de Stgo Foto

    Pan de huevo

    Hablemos de amor: renuncié por amor (a mí)