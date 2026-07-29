Balance tras nuevo sistema frontal: 156 damnificados y más de 600 personas aisladas

Durante la madrugada de este miércoles, Senapred dio a conocer un nuevo balance del sistema frontal que afecta esta semana a la zona centro-sur del país, informando que se han registrado 156 personas damnificadas y 626 aisladas. Estas cifras se suman a las que dejaron las copiosas precipitaciones y remoción en masa registradas la semana pasada.

De acuerdo con el organismo, además se contabilizan 35 personas albergadas y cuatro lesionadas.

Según los datos entregados por Senapred, la mayoría de los damnificados pertenecen a la región de Ñuble con 80, mientras que los aislados se concentran en su mayoría en la región del Maule (313), Los Ríos (163) y Biobío (150).

En cuanto a las personas lesionadas, tres de estos pertenecen a La Araucanía y uno a Ñuble.

Respecto de las viviendas afectadas, Senapred informó que se registran dos viviendas destruidas, ambas en la región de Ñuble, además de 82 con daño mayor, 350 con daño menor y 467 que permanecen en evaluación.

En relación con la mensajería SAE, se han enviado un total de 17 alertas, de las cuales 10 fueron emitidas el pasado 28 de julio.

Suspensión de clases y suministro eléctrico

Respecto a las clases, desde Senapred informaron que se mantienen suspendidas las clases en Escuela de Colvindo (comuna de Niquén), Los Puquios y Caracol (comuna de San Fabián), la educación parvularia del Liceo Santa Cruz de Larqui (comuna de Bulnes) y para toda la comuna de Coelemu.

Asimismo, a nivel nacional se registran un total de 3.603 clientes sin suministro eléctrico. De estos 1.350 pertenecen a la región del Maule y 877 a La Araucanía.

Finalmente según señalan desde Senapred, “se han constituido Cogrid en los distintos niveles territoriales y mesas técnicas de coordinación regional y local, activándose los niveles de alerta correspondientes, conforme a la evaluación del riesgo”.