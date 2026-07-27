Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Un estudio publicado a principios de junio en la revista PLOS One descubrió que las personas con niveles más bajos de vitamina C en sangre tendían a tener menos materia gris y conexiones más débiles en una red cerebral que se relaciona con la memoria, la atención y otras funciones cognitivas .

Investigaciones previas han sugerido que quienes consumen más vitamina C tienen menos probabilidades de sufrir deterioro cognitivo con la edad. No obstante, un menor número de trabajos ha analizado si los niveles de vitamina C, medidos directamente en sangre, se asocian con cambios físicos en el cerebro.

El nuevo estudio se centró en esto último. Para ello, los autores analizaron imágenes de resonancia magnética (IRM, por su sigla en inglés) y muestras de plasma sanguíneo de 2.044 adultos japoneses mayores de 64 años.

Con los exámenes, midieron el volumen de materia gris y materia blanca en los cerebros de los participantes.

Junto con ello, analizaron la conectividad dentro de la red neuronal por defecto (DMN), un conjunto de regiones cerebrales interconectadas que tiene un rol clave en la atención, la memoria autobiográfica y otras funciones cognitivas.

Aunque los hallazgos no demuestran que la vitamina C proteja al cerebro, refuerzan la evidencia científica de que una buena nutrición puede influir en el mantenimiento de la salud cognitiva en la vejez.

Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio. Foto: referencial.

Cómo la vitamina C puede beneficiar al cerebro en la vejez

La investigación, dirigida por Haruka Nagaya de la Universidad de Hirosaki en Japón, sugiere que mantener niveles saludables de vitamina C podría contribuir a la función cognitiva y a un envejecimiento cerebral saludable .

Los autores sostienen: “En conclusión, nuestros hallazgos demuestran que los niveles plasmáticos de vitamina C están asociados positivamente con la integridad estructural de la materia gris y la conectividad de la red neuronal por defecto, lo que genera la hipótesis de que la vitamina C puede desempeñar un papel en la salud cerebral”.

Sin embargo, precisan que se trató de un estudio observacional. Por lo tanto, no puede determinar si la vitamina C causa directamente estas diferencias en la estructura o función cerebral.

Esperan que nuevos estudios contribuyan a descifrar esto último, considerando factores como el estilo de vida y los hábitos de alimentación de los participantes, así como una muestra más amplia en cuanto a orígenes étnicos y socioeconómicos.

El coautor de la investigación, Tomohiro Shintaku, dijo en declaraciones rescatadas por Science Daily: “Nuestro estudio demuestra que niveles más altos de vitamina C en plasma se asocian con una mejor preservación de la conectividad estructural de la DMN” .

“Este hallazgo genera la interesante hipótesis de que una dieta rica en vitamina C podría contribuir a mantener la salud cerebral y mitigar el deterioro cognitivo relacionado con la edad en adultos mayores”.

Shintaku enfatizó que los resultados de este trabajo “ponen de manifiesto el impacto potencial de nuestros hábitos alimentarios diarios en nuestras estructuras cerebrales”

Cabe recordar que si tienes dudas sobre tu salud y/o alimentación, siempre es recomendable consultar con especialistas para evaluar tu caso particular y las mejores formas de abordarlo.