Hacienda entra en la etapa de las definiciones finales del Presupuesto 2027 ad portas de cerrar la megarreforma

José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma.

A principios de agosto, el gobierno espera tener despachada a ley la megarreforma. Esa misma semana se tiene programado que el Ministerio de Hacienda junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) comiencen la etapa de definición de prioridades del Presupuesto 2027.

De acuerdo al cronograma que tiene Hacienda, este trabajo se debe desarrollar entre el 3 y el 14 de agosto. Esta etapa de definición ya incluye la información previa en la que los distintos ministerios y servicios del Estado hicieron su análisis interno y elaboraron sus propios presupuestos con prioridades y los énfasis para el gasto público.

En esa fase previa cada ministerio incluyó las propuestas de todos sus servicios dependientes o que se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio.

De acuerdo a los ejes que Hacienda les entregó tempranamente, en este erario fiscal del próximo año habrá un “nuevo paradigma: la primacía del mediano plazo sobre el criterio de corto plazo. Históricamente, la programación financiera se ha estructurado como un resultado inercial de la discusión presupuestaria de corto plazo”.

En ese contexto, se enfatizó que, a partir de este año, y en estricto apego al marco establecido en el DL 1.263, la elaboración del Presupuesto 2027 “no será un ejercicio aislado, sino el primer año de un Programa de Mediano Plazo vinculante, elaborado previamente”.

Terminado el periodo de definición por parte de Hacienda, comienza la discusión y aprobación del proyecto de Presupuestos a nivel de autoridades de gobierno. Este proceso se desarrollaría entre el 17 de agosto y el 10 de septiembre. En esta instancia participa el Presidente de la República, José Antonio Kast; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

Tiene como objetivo la comunicación a los ministerios y organismos autónomos de la decisión presidencial a través de los distintos ministros y jefes de servicios.

De acuerdo al cronograma, una vez finalizado ese proceso, entre el 11 y el 25 de septiembre se entra en el período de cierre del proyecto de la ley de Presupuestos 2027 y se revisan elementos complementarios. Esto incluye ajustes y edición a nivel del programa presupuestario, acorde con lo definido en la etapa previa, y se deben afinar los detalles para el ingreso del erario fiscal a la discusión legislativa.

Así, para el miércoles 30 de septiembre se tiene previsto el ingreso de la iniciativa al Congreso, tal como lo establece la ley como plazo máximo.

José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Estrecho margen fiscal

Uno de los insumos claves para determinar el espacio fiscal que tendrá el fisco para encuadrar las prioridades definidas previamente, es el cálculo del PIB tendencial y del precio de cobre de largo plazo.

Los encargados de fijar esas variables son los comités de expertos del PIB tendencial y del precio del cobre. De hecho, ambas instancias iniciaron su trabajo el jueves 23 de julio.

De acuerdo a lo informado por Hacienda, a quienes conforman el Comité del PIB No Minero Tendencial se les solicitó entregar una estimación de los insumos para proyectar esta variable de corto plazo -que considera el año en curso y el siguiente- y una estimación de mediano plazo para los cuatro años siguientes, es decir, de 2028 a 2031.

Por su parte, a quienes integran el Comité del Precio de Referencia del Cobre se les pidió realizar proyecciones para cada año desde 2027 a 2036, las que permitirán estimar el precio promedio de referencia del metal.

Las estimaciones, junto con los argumentos técnicos, deberán ser entregados el 24 de agosto a Hacienda. Luego, las actas de resultados serán publicadas el 4 de septiembre.

Pese a que esas variables todavía están en proceso de cálculo, los economistas anticipan que si el gobierno quiere cumplir con su meta fiscal de balance estructural el 2027 y pasar del -2,6% del PIB proyectado para este año, al -1,8% del PIB para el próximo año, el gasto podría crecer en torno a 1% como máximo.

23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores afirma que el escenario fiscal para este año ya es complejo, lo que dejará menos espacio para 2027 si el gobierno quiere cumplir su meta fiscal.

“En el último Informe de Finanzas Públicas se muestra que el ajuste que está haciendo el gobierno ya se compensó con el mayor gasto no esperado que dejó el gobierno de Boric. Entonces, este año vamos a terminar con el mismo gasto como porcentaje del PIB, que es 24%”, dice el economista. De ser así, el panorama para 2027 se ajusta aún más. “El gasto fiscal debería crecer levemente por sobre el 0% para poder cumplir con la meta de balance estructural”, plantea.

Un conocedor de materias fiscales que ha trabajado en la Dipres añade que lo principal para que el gobierno pueda comenzar bien su política fiscal y avanzar hacia el cumplimiento de la meta, es que termine este año con un déficit fiscal similar al 2,6% del PIB fijado como meta y que el erario fiscal del 2027 considere un déficit fiscal estructural de 1,8% del PIB. Para lograrlo, el gasto debería crecer entre 0% y 1%.

Juan Ortiz, economista de OCEC-UDP, añade que “el espacio para un posible crecimiento del gasto público en términos reales es muy acotado, en torno 1% en un escenario optimista”.

El economista añade que “es factible, explicado fundamentalmente en un ajuste al alza de los ingresos estructurales para el año 2027, producto de un esperado incremento del precio de referencia del cobre y un leve ajuste al alza del crecimiento del PIB tendencial. Este hecho dará un mayor espacio para el gasto publico compatible con la meta de déficit de balance fiscal estructural de 1,8% del PIB”.