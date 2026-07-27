SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Pulso

    Hacienda entra en la etapa de las definiciones finales del Presupuesto 2027 ad portas de cerrar la megarreforma

    La próxima semana el Ministerio de Hacienda, junto a la Dipres, iniciarán el período de definición de prioridades del Presupuesto 2027. Luego viene la discusión y aprobación del proyecto a nivel de autoridades de gobierno. Ya entre el 11 y el 25 de septiembre se comenzará a cerrar la iniciativa, la que se contempla ingresar al Congreso el miércoles 30 de ese mes, plazo máximo que estipula la ley.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    José Pablo Gómez y Jorge Quiroz en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados, discutiendo la Megarreforma. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    A principios de agosto, el gobierno espera tener despachada a ley la megarreforma. Esa misma semana se tiene programado que el Ministerio de Hacienda junto a la Dirección de Presupuestos (Dipres) comiencen la etapa de definición de prioridades del Presupuesto 2027.

    De acuerdo al cronograma que tiene Hacienda, este trabajo se debe desarrollar entre el 3 y el 14 de agosto. Esta etapa de definición ya incluye la información previa en la que los distintos ministerios y servicios del Estado hicieron su análisis interno y elaboraron sus propios presupuestos con prioridades y los énfasis para el gasto público.

    En esa fase previa cada ministerio incluyó las propuestas de todos sus servicios dependientes o que se relacionan con el Ejecutivo por su intermedio.

    De acuerdo a los ejes que Hacienda les entregó tempranamente, en este erario fiscal del próximo año habrá un “nuevo paradigma: la primacía del mediano plazo sobre el criterio de corto plazo. Históricamente, la programación financiera se ha estructurado como un resultado inercial de la discusión presupuestaria de corto plazo”.

    En ese contexto, se enfatizó que, a partir de este año, y en estricto apego al marco establecido en el DL 1.263, la elaboración del Presupuesto 2027 “no será un ejercicio aislado, sino el primer año de un Programa de Mediano Plazo vinculante, elaborado previamente”.

    Terminado el periodo de definición por parte de Hacienda, comienza la discusión y aprobación del proyecto de Presupuestos a nivel de autoridades de gobierno. Este proceso se desarrollaría entre el 17 de agosto y el 10 de septiembre. En esta instancia participa el Presidente de la República, José Antonio Kast; el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, y el director de Presupuestos, José Pablo Gómez.

    Tiene como objetivo la comunicación a los ministerios y organismos autónomos de la decisión presidencial a través de los distintos ministros y jefes de servicios.

    De acuerdo al cronograma, una vez finalizado ese proceso, entre el 11 y el 25 de septiembre se entra en el período de cierre del proyecto de la ley de Presupuestos 2027 y se revisan elementos complementarios. Esto incluye ajustes y edición a nivel del programa presupuestario, acorde con lo definido en la etapa previa, y se deben afinar los detalles para el ingreso del erario fiscal a la discusión legislativa.

    Así, para el miércoles 30 de septiembre se tiene previsto el ingreso de la iniciativa al Congreso, tal como lo establece la ley como plazo máximo.

    José Pablo Gómez, titular de la Dipres, en la Comisión de Hacienda de la Cámara de Diputados. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    Estrecho margen fiscal

    Uno de los insumos claves para determinar el espacio fiscal que tendrá el fisco para encuadrar las prioridades definidas previamente, es el cálculo del PIB tendencial y del precio de cobre de largo plazo.

    Los encargados de fijar esas variables son los comités de expertos del PIB tendencial y del precio del cobre. De hecho, ambas instancias iniciaron su trabajo el jueves 23 de julio.

    De acuerdo a lo informado por Hacienda, a quienes conforman el Comité del PIB No Minero Tendencial se les solicitó entregar una estimación de los insumos para proyectar esta variable de corto plazo -que considera el año en curso y el siguiente- y una estimación de mediano plazo para los cuatro años siguientes, es decir, de 2028 a 2031.

    Por su parte, a quienes integran el Comité del Precio de Referencia del Cobre se les pidió realizar proyecciones para cada año desde 2027 a 2036, las que permitirán estimar el precio promedio de referencia del metal.

    Las estimaciones, junto con los argumentos técnicos, deberán ser entregados el 24 de agosto a Hacienda. Luego, las actas de resultados serán publicadas el 4 de septiembre.

    Pese a que esas variables todavía están en proceso de cálculo, los economistas anticipan que si el gobierno quiere cumplir con su meta fiscal de balance estructural el 2027 y pasar del -2,6% del PIB proyectado para este año, al -1,8% del PIB para el próximo año, el gasto podría crecer en torno a 1% como máximo.

    23/07/2026 - JORGE QUIROZ, MINISTRO DE HACIENDA. Foto: Mario Tellez MARIO TELLEZ

    Jorge Hermann, economista de Hermann Consultores afirma que el escenario fiscal para este año ya es complejo, lo que dejará menos espacio para 2027 si el gobierno quiere cumplir su meta fiscal.

    “En el último Informe de Finanzas Públicas se muestra que el ajuste que está haciendo el gobierno ya se compensó con el mayor gasto no esperado que dejó el gobierno de Boric. Entonces, este año vamos a terminar con el mismo gasto como porcentaje del PIB, que es 24%”, dice el economista. De ser así, el panorama para 2027 se ajusta aún más. “El gasto fiscal debería crecer levemente por sobre el 0% para poder cumplir con la meta de balance estructural”, plantea.

    Un conocedor de materias fiscales que ha trabajado en la Dipres añade que lo principal para que el gobierno pueda comenzar bien su política fiscal y avanzar hacia el cumplimiento de la meta, es que termine este año con un déficit fiscal similar al 2,6% del PIB fijado como meta y que el erario fiscal del 2027 considere un déficit fiscal estructural de 1,8% del PIB. Para lograrlo, el gasto debería crecer entre 0% y 1%.

    Juan Ortiz, economista de OCEC-UDP, añade que “el espacio para un posible crecimiento del gasto público en términos reales es muy acotado, en torno 1% en un escenario optimista”.

    El economista añade que “es factible, explicado fundamentalmente en un ajuste al alza de los ingresos estructurales para el año 2027, producto de un esperado incremento del precio de referencia del cobre y un leve ajuste al alza del crecimiento del PIB tendencial. Este hecho dará un mayor espacio para el gasto publico compatible con la meta de déficit de balance fiscal estructural de 1,8% del PIB”.

    Más sobre:PresupuestoPresupuesto 2027

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio de La Granja

    “Las víctimas mayores de edad no necesitan más presión”: el dardo de Orellana a García por proyecto “Escucha su corazón”

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Río Mapocho, Canal San Carlos y Parque Víctor Jara: la infraestructura que ahora sí resistió a las lluvias en la capital

    Lo más leído

    1.
    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    Sindicato de Profesionales de Chuquicamata y devolución de bonos: “Está instalada la idea de que nos quedamos con plata mal habida, pero no es así”

    2.
    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    Petróleo se derrumba luego que Irán y Estados Unidos suspendieran ataques en Medio Oriente

    3.
    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    Sin cárcel, pero con multas: la pena que pedirá la Fiscalía contra Álvaro Jalaff por caso Factop

    4.
    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    5.
    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    Gigante suizo pide la quiebra de sociedad que opera cadena Brussels Heart of Chocolate

    6.
    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    Pymes traspasan a precio alza de los costos laborales y el 40% tiene dificultades para asumir la jornada de 42 horas

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    “Irritación y dolor”: los efectos del wasabi y otros alimentos en perros, según un veterinario

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    ¿Es mejor el déficit calórico o el ayuno intermitente? Esto descubrió un estudio

    Servicios

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    Las comunas con suspensión de clases durante este martes

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    ¿Qué días caen las Fiestas Patrias 2026? Estos son los feriados de septiembre

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes
    Chile

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Superintendencia de Educación impulsa plan para reducir la burocracia y la carga administrativa del sistema escolar

    Estudiante de 2° básico es apuñalada por otra alumna de 13 años al interior de colegio de La Granja

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles
    Negocios

    Gobierno advierte que es “altamente probable” que esta semana vuelva a subir el precio de los combustibles

    Apple destrona a Nvidia y se convierte en la empresa más valiosa del mundo

    Arrancan las negociaciones con EE.UU.: la reunión de Cancillería y los gremios con miras a la visita de la USTR en agosto

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico
    Tendencias

    Todas las regiones de Chile que tendrán lluvia hoy, según el pronóstico

    Tres sistemas frontales dejarán hasta cinco días de lluvia en la Región Metropolitana, según el tiempo

    Los beneficios de la vitamina C para el cerebro en la vejez, según un reciente estudio

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17
    El Deportivo

    Chile presenta a sus Guerreras para el Mundial de Vóleibol Femenino U17

    El informe de Héctor Jona tras agresivo encontrón con Kevin Altez: “Le indiqué en forma enérgica; reaccionó desafiante”

    Crece la crisis en Italia: Paolo Maldini y Leonardo renuncian a la federación a solo 16 días de asumir

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA
    Tecnología

    Cómo es AMD Helios, la plataforma unificada a escala de rack para acelerar el desarrollo de la IA

    Nido de Villanas: Apple estrena su nueva “teleserie” vertical grabada con el iPhone 17 Pro

    JBL Quantum 950 y QuantumENGINE: el ecosistema que personaliza el audio espacial en los videojuegos

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”
    Cultura y entretención

    Museo de Australia devuleve a Rapa Nui 18 piezas de restos ancestrales: “Una historia marcada por el despojo”

    Llega exposición desde Qatar que explora la migración y los desplazamientos transnacionales

    Columpios al Suelo lanza “Noche estrellada” su nuevo sencillo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía
    Mundo

    Fujimori configura su gabinete y presenta a primer ministro, canciller y titular de economía

    Crece tensión entre Argentina y Brasil: La Casa Rosada no pedirá disculpas y ministro de Hacienda brasileño califica al mandatario libertario de “payaso”

    Irán niega que haya pedido negociaciones directas con Estados Unidos para el cese de las hostilidades

    La reivindicación de los psicofármacos
    Paula

    La reivindicación de los psicofármacos

    El mundo a través de los ojos de Juan, el Daltónico

    Datos Paula: gorpcore, la tendencia que lleva la ropa outdoor a la ciudad