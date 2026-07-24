La maestranza más grande de Chile con deudas por US$ 33 millones evita la quiebra con plan de reorganización

Una de las empresas metalúrgicas más relevantes del mercado acaba de evitar su quiebra. La empresa Edyce, solicitó en noviembre del año pasado su reorganización concursal, detallando pasivos por más de $33 mil millones.

Sus principales acreedores, Hyundai Corporation, Tesorería General y Banco Santander.

Esta mañana la junta de acreedores de la maestranza mas grande de Chile, cuya casa matriz está ubicada en la ciudad de Talcahuano, aprobó su plan de reorganización.

Edyce cuenta con la asesoría legal de Ricardo Reveco, socio de Carey, experto en reestructuración de empresas que se encuentran en una delicada situación financiera.

“Estamos, estamos muy conformes por la aprobación de la reestructuración de Edyce Metalúrgica, que es una empresa histórica en el mercado específico de las maestranzas, y que fue aprobada por amplias mayorías, legitimando que esta compañía siga operando en nuestro mercado nacional a la espera, cierto, de seguir adjudicándose contratos tan importantes para la industria nacional, tales como la minería y obras públicas”, explicó Reveco a Pulso.

“Por lo tanto, es una empresa muy importante de la VIII Región, pero que genera grandes beneficios para todo el país producto de su operación. Así que estamos muy conformes y agradecidos por el voto de confianza que le dieron los acreedores a la empresa”, añadió.

Edyce cuenta con más de 70 años de trayectoria y se centra en la fabricación y montaje de estructuras metálicas. Cuenta con una capacidad instalada mayor a 2.500 toneladas mensuales.

“Durante su historia, Edyce ha participado en más de 4.000 proyectos en los sectores de minería, energía, celulosa, industrial, portuaria, refinerías, infraestructura pública y obras emblemáticas del país, atendiendo a más de 500 clientes nacionales e internacionales”, consignó en su solicitud de reorganización.

Plan

La propuesta de reorganización aprobada por los acreedores considera “el potencial cambio de control, que deberá ser aprobado por la Comisión de Acreedores y el Interventor Concursal”.

Al justificar su decisión, la firma (asesorada por Ricardo Reveco, del estudio Carey) planteó: “La sociedad se ha visto afectada en los últimos años por una combinación de factores externos y coyunturales -entre ellos, la profunda crisis del sector de la construcción, la inexistencia de la inversión en proyectos mineros (principal fuente histórica de demanda) y el encarecimiento sostenido de los costos de operación, sumado a la desaceleración de la inversión pública y privada- que han impactado temporalmente su flujo operacional y rentabilidad”.

“Edyce ha continuado adjudicándose los contratos existentes en los sectores de minería e infraestructura, lo que demuestra su sólida reputación técnica, capacidad operativa y competitividad incluso en un escenario económico más exigente”, consignó la última propuesta de reorganización.

“Junto con lo anterior, la empresa ha debido mantener operativos los equipos automatizados de última generación indispensables para producir mayores volúmenes para evitar su deterioro y estar preparados para enfrentar la reactivación de la demanda”, complementó.