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    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    Algunos de los directores que competirán por el León de Oro serán Werner Herzog, Nanni Moretti, Hirokazu Kore-eda y Martin McDonagh. Este último presentará Caballo Salvaje Nueve, la película que rodó a inicios de 2025 en nuestro país. Bechis exhibirá su primer largometraje en 11 años, mientras que fuera de competencia se proyectarán documentales sobre Jorge Luis Borges, Bernardo Bertolucci y la reunión de Oasis. Se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre.

    Gonzalo ValdiviaPor 
    Gonzalo Valdivia
    Festival de Venecia 2026 estrenará cinta filmada en Rapa Nui y regreso del chileno-italiano Marco Bechis

    La 83° edición del Festival de Venecia reveló sus cartas este jueves. En un anuncio realizado a primera hora desde Italia, el certamen confirmó que algunos de los cineastas que estarán en competencia por el León de Oro serán el alemán Werner Herzog –con Bucking fastard, su cinta con las hermanas Kate y Rooney Mara y Orlando Bloom–, el italiano Nanni Moretti, el japonés Hirokazu Kore-eda, el francés Florian Zeller y el angloirlandés Martin McDonagh.

    Este último presentará Caballo salvaje nueve, la película que filmó a inicios de 2025 en Rapa Nui y Santiago con un elenco internacional y chileno. Como en Perdidos en Brujas (2008), el realizador narra las desventuras de dos personajes en un entorno que desconocen.

    Diego Araya Corvalán

    Esta vez el director de Los espíritus de la isla (2022) centra su atención en Chris (John Malkovich) y Lee (Sam Rockwell), dos agentes de la CIA que viajan a la isla poco antes del golpe de Estado de 1973, enviados desde Santiago por su jefe, MJ (Steve Buscemi). Mientras lidian con un oscuro pasado y las conspiraciones del presente, el nuevo vínculo que Chris establece con dos estudiantes rebeldes (Mariana Di Girolamo y Ailín Salas) amenaza con trastocar el curso del viaje.

    “Fue un buen lugar para filmar porque uno no se distrae –necesariamente– con todas las cosas que puede hacer. Es uno de los lugares más remotos del planeta, y eso me parece un buen lugar para rodar”, señaló McDonagh a Vanity Fair sobre una película que se lanzará en salas locales en noviembre de este año.

    Hijo de una chilena de origen suizo-francés y nacido en Santiago en 1955, Marco Bechis llegará a Venecia con su primer largometraje en 11 años. Se llama Ritorno a Buenos Aires y sigue a un médico italiano (Adriano Giannini) que decide volver a la capital para testificar en el juicio contra los exsoldados de la dictadura argentina que lo secuestraron 33 años atrás.

    El filme tiene ribetes autobiográficos: el propio cineasta chileno-italiano fue víctima de detención y tortura por parte de la dictadura argentina –en el centro clandestino Club Atlético– y testificó en contra de sus victimarios en el juicio en 2010. El realizador de Garage Olimpo (1999) revisó ese episodio de su vida a través de la literatura, mediante la novela La soledad del subversivo.

    Fuera de Adriano Giannini –actor italiano que trabajó con Madonna en Insólito destino (2002)–, la película completa su reparto con actores argentinos: Ana Celentano, Verónica Gerez, Olivia Nuss, Adrián Fondari, Paula Cohen, Marcelo Chaparro, Marcela Serli, Maria Laila Fernandez.

    Algunos de los otros nombres que aspirarán al León de Oro serán el surcoreano Lee Chang-dong, el iraní Ali Asgari, los estadounidenses Casey Affleck y Lance Oppenheim, el francés Stéphane Brizé y el inglés Danny Boyle. Este último inaugurará el evento con Ink, drama que tiene a Jack O’Connell en el rol del editor periodístico Larry Lamb y a Guy Pearce en la piel del magnate Rupert Murdoch.

    Borges y Oasis

    Fuera de competencia, el cineasta argentino Mariano Llinás (La flor) proyectará Biografía de Jorge Luis Borges, un documental de 330 minutos que narra la biografía del escritor a través de objetos y lugares. Según su sinopsis oficial, no se limita a abordar la vida del autor de El aleph, sino que también se enfoca en “un siglo de literatura e historia”.

    Photo Credit: Simon Emmett

    La música también tendrá un lugar relevante en Venecia. El certamen acogerá el debut de Oasis: Don’t look back in anger, documental que se interna en la exitosa gira que Liam y Noel Gallagher emprendieron entre julio y noviembre de 2025, y que los trajo a Chile. Creado por Steven Knight (Peaky Blinders) y dirigido por la dupla conformada por Dylan Southern y Will Lovelace, llegará a cines nacionales y salas Imax este 10 de septiembre.

    Si se trata de grandes personajes y duraciones mastodónticas, también estará Joie de vivre, el documental sobre Bernardo Bertolucci en el que Luca Guadagnino ha trabajado durante los últimos años. El resultado son 435 minutos que se adentran en su cine, su arte y su vida, con entrevistas a diferentes generaciones de realizadores.

    Tal como se anunció hace dos semanas, la cinta chilena Una fortaleza tendrá su estreno mundial en la Competencia Internacional de Cortometrajes Orizzonti. La directora y guionista Alba Gaviraghi presenta la historia de Antu (Antonia Pereira), una joven que tras varios meses encerrada en la toma de su liceo debe decidir entre mantenerse junto a sus compañeras o salir para reencontrarse con su mamá, Mariana (Francisca Gavilán).

    En tanto, la actriz y directora Maggie Gyllenhaal no sólo se desempeñará como presidenta del jurado, sino que exhibirá Flesh impact, filme de 17 minutos que tiene a Ellen Burstyn y Dakota Johnson compartiendo el rol de Marilyn Monroe, y que ha sido descrito como un homenaje a la legendaria actriz a raíz del centenario de su nacimiento.

    La edición 2026 del Festival de Venecia se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre.

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    Más sobre:CineWild Horse NineMartin McDonaghFestival de VeneciaRapa NuiMarco BechisRitorno a Buenos AiresUna FortalezaAlba GaviraghiBiografía de Jorge Luis BorgesMariano LlinásOasis: Don’t Look Back In AngerNoel GallagherLiam GallagherSteven KnightDylan SouthernWill LovelaceJoie de VivreLuca GuadagninoFlesh ImpactMaggie GyllenhaalFestival de Venecia 2026Cine Culto

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