“Intolerable e inadmisible”: la dura reacción del DT de España Luis de la Fuente tras incidentes provocados por Argentina

Pasaron varios días del segundo título de España en la Copa del Mundo. Festejos que se han prolongado por todo el territorio ibérico y que han tenido al técnico de la Furia Roja, Luis de la Fuente, como uno de los personajes destacados.

En una reciente entrevista con el medio TVE de su país, el entrenador comentó lo ocurrido después de la final del Mundial 2026, después de las destempladas reacciones de algunos jugadores de Argentina y miembros del cuerpo técnico. Hechos que calificó como de gravedad frente a lo ocurrido en la cancha.

El DT afirmó que en el momento del festejo no se dio cuenta de lo que había ocurrido con sus jugadores, ya que estaba concentrado en la celebración de la corona lograda por los hispanos. Solo después de observar las imágenes, fue tajante en su opinión sobre los transandinos, a la vez que destacó la postura de sus dirigidos.

“Cuando ocurrieron los hechos, no me di cuenta de lo que había ocurrido, porque estaba celebrando el título. En cualquier caso, es algo intolerable e inadmisible, no se puede permitir que ocurran estas cosas”, advirtió De la Fuente tras mencionar los incidentes posteriores al encuentro disputado en Nueva Jersey.

Asimismo, el adiestrador europeo remarcó la importancia de mantener el respeto dentro y fuera de la cancha, incluso en situaciones de máxima tensión como la ocurrió en la definición en Estados Unidos.

“Futbolistas de esa dimensión, que tienen un gran entrenador, el cual lo habrá pasado igual de mal que nosotros al ver esas reacciones de sus futbolistas... eso no es tolerable de ninguna manera”, sostuvo el riojano.

Defensa española

Lo cierto es que los incidentes protagonizados por los sudamericanos contrastaron fuertemente con la actitud de los atletas españoles. Así lo reconoció su entrenador, quien resaltó la respuesta de sus dirigidos luego de obtener el título, quienes evitaron entrar en conflictos.

“Sinceramente, destaco el comportamiento de nuestros jugadores frente a ese tipo de agresiones y provocaciones. Nuestros futbolistas siempre mantuvieron las formas, tal como lo deben de hacer los buenos deportistas”, dijo el adiestrador.

Consultado por su reacción tras consagrarse campeón del mundo, el exlateral izquierdo aseguró que “tomaré más conciencia conforme vayan pasando los días”, a la vez que confirmó la extensa preparación de 52 días, un recorrido marcado por largos viajes, condiciones climáticas exigentes y muy poco descanso.

Asimismo, De la Fuente reconoció los pilares de esta segunda estrella de España. Entre ellos Rodri, elegido Balón de Oro del Mundial, a quien defendió luego de las dudas que generó su regreso tras una complicada lesión de rodilla sufrida en 2024.

“Dudar de Rodri era un insulto a la inteligencia futbolística. Es el mejor del mundo en su posición, de eso no hay duda”, comentó el DT, quien completó que “este Mundial le sirvió para lograr ese otro fútbol de sacrificio para el equipo, de ser solidario. Todos esos valores que él tiene, los puso al servicio del equipo. Lo ha hecho de forma natural”, explicó.

Sobre su futuro personal y la opción de defender el primer lugar en el Mundial 2030, el técnico confirmó que “sería el orgullo más grande de un entrenador, pero ahora soy muy cortoplacista, ya habrá tiempo de analizarlo”.