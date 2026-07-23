A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo

Este jueves llega el siguiente desafío deportivo para O’Higgins en el marco de la Copa Sudamericana, con su visita a Boca Juniors.

El duelo se enmarca en los playoffs de ida del campeonato internacional, etapa a la que La Celeste se presenta tras un triunfo ante Millonarios.

Cuándo juega Boca Juniors vs. O’Higgins

El partido de Boca Juniors contra O’Higgins es este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile.

Los clubes se miden en el Estadio Alberto José Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.

Dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins

El partido de Boca Juniors contra O’Higgins se transmite en el canal DSports de DirecTV.

La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.