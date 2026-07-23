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    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming

    El cruce de este jueves por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tiene transmisión confirmada.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming. Foto referencial de archivo DRAGOMIR YANKOVIC/PHOTOSPORT

    Este jueves llega el siguiente desafío deportivo para O’Higgins en el marco de la Copa Sudamericana, con su visita a Boca Juniors.

    El duelo se enmarca en los playoffs de ida del campeonato internacional, etapa a la que La Celeste se presenta tras un triunfo ante Millonarios.

    Cuándo juega Boca Juniors vs. O’Higgins

    El partido de Boca Juniors contra O’Higgins es este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile.

    Los clubes se miden en el Estadio Alberto José Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.

    Dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins

    El partido de Boca Juniors contra O’Higgins se transmite en el canal DSports de DirecTV.

    La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.

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