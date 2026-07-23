A qué hora y dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins en TV y streaming
El cruce de este jueves por los playoffs de la Copa Sudamericana 2026 tiene transmisión confirmada.
Este jueves llega el siguiente desafío deportivo para O’Higgins en el marco de la Copa Sudamericana, con su visita a Boca Juniors.
El duelo se enmarca en los playoffs de ida del campeonato internacional, etapa a la que La Celeste se presenta tras un triunfo ante Millonarios.
Cuándo juega Boca Juniors vs. O’Higgins
El partido de Boca Juniors contra O’Higgins es este jueves 23 de julio a las 20:30 horas de Chile.
Los clubes se miden en el Estadio Alberto José Armando, La Bombonera, de Buenos Aires.
Dónde ver a Boca Juniors vs. O’Higgins
El partido de Boca Juniors contra O’Higgins se transmite en el canal DSports de DirecTV.
La cobertura online del compromiso va por la plataforma DGO.
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