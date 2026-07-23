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    Monsalve podrá salir de día a la espera de juicio: tribunal cambió por arresto domiciliario nocturno su medida cautelar

    La Fiscalía Centro Norte anunció que apelará a la resolución.

    José NavarretePor 
    José Navarrete
    MARIO TELLEZ

    Luego de 14 meses cumpliendo con un arresto domiciliario total en su departamento de Viña del Mar, el exsubsecretario Manuel Monsalve accedió a una modificación de esa medida cautelar.

    Este jueves, el 7° Juzgado de Garantía de Santiago resolvió que la exautoridad acusada de violación cumpla con arresto domiciliario nocturno a la espera del juicio en su contra.

    La Fiscalía Centro Norte anunció que apelará a la resolución.

    El ente persecutor pidió 14 años de presidio en su contra por los delitos de violación y abuso sexual.

    Monsalve estuvo en prisión preventiva desde el 19 de noviembre de 2024 al 19 de mayo de 2025.

    Entonces, la Corte Suprema acogió un recurso de amparo de su defensa y le permitió abandonar Capitán Yáber.

    Desde este jueves, podrá salir de su hogar a diario, debiendo permanecer en el inmueble entre las 22.00 y las 6.00 horas.

    Más sobre:Manuel MonsalveFiscalía Centro Norte

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