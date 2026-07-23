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    Competencia para Estados Unidos: Francia y Alemania preparan candidatura conjunta para el Mundial 2038

    Si bien la rotación impide que aquella edición sea en Europa, los cambios que proyecta la FIFA pueden significar que se lleve a cabo la elección.

    Lucas MujicaPor 
    Lucas Mujica
    Competencia para Estados Unidos: Francia y Alemania preparan candidatura conjunta para el Mundial 2038. Huang Zongzhi

    Faltan 12 años para el Mundial 2038, sin embargo, ya se proyecta su organización. Francia y Alemania trabajan en una posible candidatura conjunta para organizar esa edición de la Copa del Mundo. De acuerdo con diario francés Le Parisien, ambas federaciones avanzan en conversaciones para presentar una postulación.

    La iniciativa surge cuando los próximos dos Mundiales ya tienen sedes definidas. El torneo de 2030 será organizado por España, Portugal y Marruecos, aunque contará con tres partidos inaugurales en Argentina, Paraguay y Uruguay. En tanto, Arabia Saudita albergará la edición de 2034.

    Aunque el proceso de postulación para el Mundial 2038 todavía no ha sido abierto por la FIFA, distintos países ya comenzaron a manifestar públicamente su interés por albergar el torneo.

    Un formato que se repite

    La propuesta contempla una fórmula que ha ido ganando espacio. El Mundial 2026 fue organizado por Estados Unidos, Canadá y México, mientras que la edición de 2030 también será la primera tricontinental: Europa, África y Sudamérica.

    El escenario también está marcado por la posibilidad de que la Copa del Mundo aumente nuevamente el número de selecciones participantes. La FIFA analiza una eventual expansión a 64 equipos.

    Francia y Alemania ya cuentan con experiencia en grandes eventos. El país germano fue sede de la Copa del Mundo 2006 y hace dos años organizó la Eurocopa. La nación gala, por su parte, recibió el Mundial de 1998, la Eurocopa de 2016 y los Juegos Olímpicos de París 2024.

    El trofeo de la Copa del Mundo. Xiao Yijiu

    Claro que la eventual candidatura europea también se enfrenta al interés que ha manifestado Estados Unidos. El director ejecutivo del grupo de trabajo del gobierno de Donald Trump para el Mundial 2026, Andrew Giuliani, reveló que el tema ha sido conversado con el mandatario estadounidense y con integrantes del gabinete presidencial.

    “Tenemos una infraestructura increíble. Ya tenemos los estadios construidos, así que para Estados Unidos, en comparación con otros países anfitriones, donde cuesta decenas y decenas de miles de millones de dólares, a nosotros nos costó un par de miles de millones”, señaló.

    Estados Unidos ya fue sede de la Copa del Mundo 1994 y volvió a organizar el certamen en 2026 junto a Canadá y México. En las últimas décadas también ha recibido otros torneos internacionales de selecciones, entre ellos las ediciones 2016 y 2024 de la Copa América. En 2028 los Juegos Olímpicos serán en Los Ángeles.

    ¿Y la rotación?

    Uno de los aspectos que todavía genera incertidumbre es el criterio que utilizará la FIFA para la asignación de futuras sedes. Bajo el actual sistema de rotación continental, Europa, África, Asia y América tendrían restricciones para optar al Mundial 2038.

    En ese contexto, uno de los países que ha manifestado en interés es Colombia. El certamen planetario no se desarrolla en Sudamérica desde Brasil 2014.

    Sin embargo, no existe una confirmación oficial sobre si ese mecanismo continuará aplicándose después de la designación de Arabia Saudita como anfitrión de 2034. Sobre todo con los cambios que ha tenido la interna del organismo bajo el mandato de Gianni Infantino.

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