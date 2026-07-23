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    José Ramón Valente celebra la megarreforma y discrepa de la opinión de Andrés Velasco sobre sus medidas

    El exministro de Economía, José Ramón Valente, estimó que la megarreforma se hace cargo de muchos factores que "pudieron haber estado detrás de la reducción del crecimiento".

    Emiliano CarrizoPor 
    Emiliano Carrizo
    12 Noviembre 2025 José Ramón Valente Economista y ex Ministro de Economía y Comercio de Chile Foto Pablo Vásquez R. Pablo Vásquez R.

    El exministro de Economía, José Ramón Valente, celebró la megarreforma del gobierno que ya está en los últimos pasos antes de ser aprobada, y la defendió ante las críticas de que solo sería una baja de impuestos.

    “Esta megarreforma no es como nuestro querido amigo Andrés Velasco dijo que era: una rebaja de impuestos encubierta y nada más“, comentó Valente en entrevista con radio Duna.

    En esa línea, el exministro de Economía durante el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera dijo que el proyecto “tiene muchos elementos que debiesen servir para reactivar la economía y que uno esperaría que así lo hagan”.

    “Se hace cargo de muchos de los factores que pudieron haber estado detrás de la reducción del crecimiento. Si uno la trata de simplificar simplemente a una rebaja de impuestos, obviamente nos vamos a quedar muy cortos en el análisis con eso”, agregó, a la espera de que la megarreforma sea aprobada en comisión mixta.

    El actual presidente de Econsult, firma de asesoría financiera, valoró la rebaja del impuesto corporativo, la reintegración en el sistema tributario y “hacerse cargo de los temas de permisología; está una extensión transitoria al IVA de las viviendas, o sea, hay una serie de elementos que deberían pensar que esto debiese impulsar una reactivación”.

    Además, el economista valoró la gestión que ha realizado a la fecha el gobierno, como la aprobación de proyectos de inversión en tramitación ambiental.

    “Tenemos ya información de que hay como motores andando, esperando a que salga la reforma, esperando a que estas condiciones mejoren, y yo creo que eso debería traducirse en una mejora en la economía”, dijo.

    Ante este contexto, Valente espera un repunte de la economía por sobre lo esperado. “Probablemente, el rebote de crecimiento de la economía chilena va a ser muy significativo, mucho más de lo que están hablando las instituciones como la OCDE, Banco Mundial, FMI y Banco Central de Chile”, manifestó.

    “Esta megarreforma es muy significativa. Creo que es algo, digamos, que puede poner, no es lo único, pero algo que puede poner a Chile nuevamente en un nivel de crecimiento muchísimo mayor al que hemos visto en los últimos diez años”, aseguró el economista, quien también valoró la gestión del gobierno más allá de la reforma.

    Valente indicó que los problemas de la economía no se pueden atribuir solo a una medida del pasado; en este caso apuntó a la reforma tributaria de la expresidenta Bachelet.

    “Lo que hizo que Chile dejara de crecer 4% y pasara a crecer 2% no fue solamente el aumento de los impuestos que hizo la reforma de Bachelet. Es la permisología, es la seguridad jurídica, es la retórica antiempresarial, es el exceso de celo respecto de temas ambientales”, afirmó.

    Más sobre:EconomíaMegarreformaJosé Ramón ValenteAndrés Velasco

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