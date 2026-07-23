Jack Johnson encabezará Surfestival 2027: el máximo referente de la cultura surf llega a Pichilemu

En el marco de SURFILMUSIC tour, el artista hawaiano Jack Johnson, reconocido como uno de los principales referentes de la cultura del surf a nivel global y autor que ha marcado la última década con su música ideal para el atardecer, será el invitado principal del Surfestival 2027.

El músico, cineasta y otrora promesa del surf entregará un show con el mar de Pichilemu de fondo el sábado 13 de febrero, en el mismo lugar donde nació el festival hace más de veinte años y que hoy se ha convertido en uno de los escenarios naturales más emblemáticos de Chile.

Desde ahora los fanáticos pueden realizar una preinscripción que considera descuentos para quienes realicen el proceso y aseguren su ticket.

El músico y surfista multiplatino ha lanzado ocho álbumes de estudio y tres placas en vivo, con más de 25 millones de copias vendidas en todo el mundo. Su sello discográfico Brushfire Records y sus prácticas sostenibles en las giras han sido referentes para las iniciativas ambientales en la industria musical, mientras que su red de acción social All At Once conecta a sus fans con organizaciones locales sin fines de lucro.

Con más de dos décadas de trayectoria, millones de discos vendidos y éxitos como Better Together, Banana Pancakes, Upside Down, Sitting, Waiting, Wishing, Taylor y Good People, Jack Johnson se ha consolidado como una de las voces más reconocidas del folk acústico contemporáneo y un referente mundial de la música ligada al océano y la conciencia ambiental.

El vínculo del músico y Pichilemu

Johnson tiene un vínculo con Pichilemu, ya que ha visitado la ciudad en distintas oportunidades y protagonizó una recordada presentación al aire libre en Punta de Lobos, generando una conexión muy especial con la comunidad surf local y con quienes tuvieron la oportunidad de verlo tocar frente al mar en Surfestival 2023.

Ese espíritu vuelve a cobrar vida este año con SURFILMUSIC, su más reciente proyecto artístico, que reúne un documental, una banda sonora y una gira internacional bajo un mismo concepto. La película recorre su evolución desde surfista y realizador de películas de surf hasta convertirse en uno de los músicos más influyentes de su generación, mostrando cómo las amistades, los viajes y las experiencias vividas dentro y fuera del agua dieron origen a muchas de las canciones que hoy forman parte de su historia.

Desde hace más de veinte años, Surfestival ha construido una identidad única en Chile y Latinoamérica, donde la música convive con la cultura surf, el respeto por el océano, la vida consciente y las culturas locales. “Más que un evento musical, Surfestival se ha transformado en una plataforma cultural que celebra un estilo de vida y comunidades unidas”, dice un comunicado.

Durante los próximos días, Surfestival dará a conocer el resto de los artistas importantes que conformarán el cartel de su edición 2027.