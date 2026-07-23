Cerro Navia anuncia que someterá a votación eventual salida de la ACHM tras molestia en alcaldes de oposición con Gustavo Alessandri

Un nuevo episodio al quiebre al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM) produjo la votación de este miércoles del artículo que buscaba compensar a los municipios la exención de contribuciones de la megarreforma, luego que el alcalde de Cerro Navia anunciara este jueves que someterá a votación en el concejo municipal su salida de la agrupación.

La propuesta resultó aprobada ayer en la comisión mixta y en la Cámara de Diputados, aunque finalmente su votación en el Senado fue pospuesta por petición del mismo oficialismo al notar que no tendrían los votos en ese momento para su aprobación.

El nuevo artículo propone cubrir la merma en ingresos a través de transferencias directas a los municipios por medio de la Tesorería General de la República (TGR), de tal forma de alcanzar un monto proporcional a lo que no se recibiría por contribuciones.

Esta alternativa surgió la semana pasada luego de definiciones alcanzadas entre el Ejecutivo y el presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri, que valoró la propuesta por parte del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz. Al acuerdo también se plegaron alcaldes oficialistas.

Sin embargo, desde los jefes comunales de la oposición desmintieron que esta alternativa surgiera como un acuerdo completo de la asociación, postura que nuevamente reforzaron este jueves.

El alcalde de Zapallar y presidente de la Asociación Chilena de Municipalidades (ACHM), Gustavo Alessandri Andres Perez

Las críticas de los alcaldes a Alessandri y el anuncio de Tamayo

La primera que abordó este conflicto fue la vicepresidenta de la ACHM, la jefa comunal de Quinta Normal, Karina Delfino.

“Queremos hacer este punto porque hay un grupo importante de alcaldes y alcaldesas de Chile que no compartimos esta propuesta, que no fue consensuada ni acordada en la Asociación Chilena de Municipalidades. Y por lo tanto, nuestra permanencia también en la Asociación Chilena de Municipalidades hoy día está en una profunda revisión ”, explicó.

La alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino DIEGO MARTIN/ATON CHILE

Por su parte, Tomás Vodanovic, alcalde de Maipú, criticó que finalmente el “acuerdo” se trataba de una votación por WhatsApp de la directiva que terminó con siete votos a favor y seis en contra.

“Nosotros no somos la Cámara de Diputados, somos un gremio que tiende a generar acuerdos para empujar posturas, así lo hicimos en La Serena. Y esa cultura institucional lamentablemente se traiciona en una votación de siete a seis sin consulta a los alcaldes en sus bases . Y donde además uno podría decir, claro, son siete alcaldes y yo diría que son mayoritarios hoy día porque son una mayor cantidad de alcaldes, efectivamente tienen la mitad más uno”, detalló el frenteamplista.

A lo que continuó: “Pero nosotros representamos comunas mucho más masivas y populares. Acá está Puente Alto, acá está Maipú. En término de población representamos mucho más de la mitad de la población de Chile, y creemos que eso corresponde, que la voz sea escuchada, que se respete una cultura institucional de acuerdo y que básicamente, si en La Serena fuimos capaces de sostener una postura común, esa sea la que la asociación defienda y no votaciones por WhatsApp”.

Alcalde de Maipú, Tomás Vodanovic Prensa PS

Las críticas las elevó el alcalde Mauro Tamayo de Cerro Navia, al anunciar que el próximo miércoles, en el concejo municipal, someterá a votación la salida del municipio de la asociación.

“ Ha traicionado a los municipios y a los más pobres de Chile . Independiente de si son alcaldes de derecha o de izquierda, las comunas más vulneradas se están viendo perjudicadas con estas modificaciones”, cargó el jefe comunal contra Alessandri.

“Nosotros no nos podemos quedar contemplando de brazos cruzados esta situación, sino que hay que tomar acción”, añadió Tamayo.