Un día con el oficialismo y otro con la oposición: el zigzag de Alessandri al mando de la asociación de municipalidades

Hasta nuevo aviso quedó postergada una reunión de directorio de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM) liderada por el alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri, producto de los temporales que afectan al país. La cita es clave para que los alcaldes puedan dirimir sus diferencias luego del quiebre que se produjo entre los jefes comunales de oficialismo y oposición en la negociación por la exención de contribuciones a los adultos mayores.

Fue el miércoles pasado cuando en medio de la votación en particular de la megarreforma que el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, sacó una carta bajo la manga y ofreció a los alcaldes una compensación completa por la menor recaudación a los municipios que implicará la exención de contribuciones . Sin embargo, mientras Alessandri se plegó a la medida, alcaldes progresistas -como Karina Delfino (Quinta Normal) y Tomás Vodanovic (Maipú)- salieron a criticar la medida porque no incluía la focalización, es decir que la exención no aplique a adultos mayores de altos ingresos o inmuebles de un gran avalúo fiscal.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri.

En medio de esa tensión, el desmarque de Alessandri marcó un nuevo vaivén a los que han marcado su gestión a cargo de la AChM, con posiciones de uno y otro lado del espectro político.

Los vaivenes de Alessandri

El triunfo de Alessandri en la presidencia de la AChM marcó un hito para la derecha, que logró arrebatarle el directorio que históricamente había sido dominado por la izquierda. Fue en ese contexto que varios alcaldes progresistas comenzaron a ver con malos ojos una asociación liderada por el hoy oficialismo y a Alessandri se le comenzó a formar una oposición , principalmente liderada por los alcaldes Vodanovic, Delfino y Claudio Castro (Renca).

A inicios de noviembre comenzaba a crecer la tensión y alcaldes de oposición lo acusaban de usar a la AChM como una plataforma de “vitrina personal”. Pero la principal tensión con los jefes comunales de izquierda se produjo luego de que el gobierno del Presidente José Antonio Kast asumiera en marzo de este año cuando comenzó a recibir críticas por no estabilizar el precio de los combustibles, lo que trasladó el aumento del petróleo -producto de la guerra en Irán- hacia los usuarios. En esa oportunidad, Alessandri fue poco duro contra La Moneda, lo que despertó críticas en los jefes comunales opositores.

Con Alessandri más alineado al oficialismo, comenzó a abrirse un flanco por la izquierda ya que algunos alcaldes amenazaban con salirse de la plataforma. Fue ahí que Alessandri comenzó a alinearse con la izquierda. La exención de las contribuciones anunciada por La Moneda unió a los jefes comunales bajo un mismo objetivo: Mitigar el impacto producido por la medida .

En eso, Alessandri se “izquierdizó” pues en medio del debate se desmarcó de la derecha y se alineó con la oposición al promover una medida de focalización: que adultos mayores que recibieran ingresos por sobre los $3,5 millones o con propiedades de avalúo superior a los $250 millones no quedaran exentos de la medida.

El presidente de la ACHM, Gustavo Alessandri. Foto: Jonnathan Oyarzun/Aton Chile JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

Eso mientras alcaldes de derecha como Catalina San Martín (Las Condes), José Manuel Palacios (La Reina), Camila Merino (Vitacura), Felipe Alessandri (Lo Barnechea) y Jaime Bellolio (Providencia) apoyaban la exención de las contribuciones sin considerar el nivel de ingresos, y acusaban a la izquierda de quedarse enfrascada en una discusión “ideológica” y “valórica” al insistir con la focalización.

En eso es que Alessandri también tuvo otros gestos hacia la izquierda. Por ejemplo, renunció a su militancia en RN, partido al que había estado ligado luego de haber partido su carrera política en la UDI. Y además, en el encuentro nacional de alcaldes que se desarrolló en junio apareció en la foto junto a Vodanovic, quien no escatimó palabras en elogios.

El alcalde Claudio Castro (Renca), Tomás Vodanovic (Maipú), Carlos Gatica (Coyhaique) y Gustavo Alessandri (Zapallar).

“El liderazgo de Gustavo Alessandri, presidente de la asociación, se ha enfocado hoy en representar ese sentir del municipalismo y ha logrado conducirlo de muy buena forma, teniendo un giro importante en su estilo y características para liderar“, decía Vodanovic por aquellos días.

Pero Alessandri volvió a dar un giro y el miércoles pasado le dio la espalda a los alcaldes de izquierda a los que había estado unido, se volvió a derechizar y acogió la propuesta de Hacienda de compensar con el 100% el impacto de la exención de contribuciones.

Incluso mandó un mensaje a la izquierda e hizo un llamado a “todos los sectores políticos a impulsar la agenda municipalista en beneficio de los chilenos, por sobre cualquier cálculo partidista, y a valorar la apertura al diálogo demostrada tanto por el Poder Ejecutivo como por el Poder Legislativo en favor de los gobiernos locales y de sus vecinos. No es el momento de agendas ideológicas, es el momento del diálogo y los acuerdos ”.

Al respecto, el timonel de la AChM señala a este diario que “para llegar a acuerdos hay que ceder. No se trata de estar de un lado o del otro. Uno tiene que dejar muchas veces la ideología de lado y anteponer el bien común de las municipalidades”.

Y suma en extenso: “El gobierno nos escuchó, entendió y visualizó lo importante que eran los municipios en esta memerreforma y por eso estaban dispuestos a mantener el 100% de los ingresos para los 345 municipios y exigirnos mayor transparencia y menor burocracia para ser parte de la reactivación económica y de la generación de empleo que se necesita en Chile. Siempre voy a privilegiar el bien común de las 345 municipalidades antes que una ideología. Aquí se necesitaba la unanimidad del 100% de los senadores en sala, lo cual lamentablemente no se daba, pero quiero agradecer a la gran mayoría de senadores y al gobierno porque privilegiaron el municipalismo antes que la ideología de cada uno”.

En medio de esos vaivenes los alcaldes continuarán con las negociaciones por esa compensación del 100% en lo que será la elaboración de un nuevo proyecto de ley.