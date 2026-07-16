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    Política

    Alcaldes de oposición se desmarcan de anuncio de Quiroz sobre acuerdo para compensar exención de contribuciones

    La vicepresidenta de la AChM, Karina Delfino (PS), y la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), aseguraron que la fórmula presentada por el ministro de Hacienda en el Senado no representa la posición del conjunto de los municipios y cuestionaron que mantenga una exención sin focalización.

    Por 
    Luis Cerda
    La alcaldesa de Quinta Normal y vicepresidenta de la AChM, Karina Delfino. DIEGO MARTIN/ATON CHILE

    La propuesta presentada este martes por el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, para compensar a los municipios por la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años abrió diferencias al interior de la Asociación Chilena de Municipalidades (AChM). Mientras el secretario de Estado aseguró en el Senado haber alcanzado un acuerdo con la entidad, alcaldes de oposición afirmaron que la fórmula no representa a la totalidad del municipalismo.

    El anuncio de Quiroz se produjo durante la discusión de la megarreforma, luego de una reunión telemática entre el Ejecutivo y representantes de la AChM convocada para intentar destrabar uno de los puntos más controvertidos del proyecto.

    Según conocedores de la cita, durante el encuentro surgieron diferencias respecto de la propuesta del gobierno: el presidente de la asociación y alcalde de Zapallar, Gustavo Alessandri (RN), manifestó su respaldo a la iniciativa en conjunto con las autoridades comunales oficialistas, mientras alcaldes de izquierda mantuvieron sus reparos, principalmente por la falta de focalización del beneficio y la fórmula de compensación para los municipios.

    La nueva indicación ingresada por el Ejecutivo modifica el artículo 33 del proyecto y busca compensar tanto al Fondo Común Municipal (FCM) como a las municipalidades que dejarán de percibir ingresos propios producto de la exención. Para que la propuesta pueda incorporarse durante la discusión en Sala, el gobierno requiere la unanimidad de los senadores presentes.

    Pese a las diferencias manifestadas en la reunión con los alcaldes, Quiroz informó en el hemiciclo que el Ejecutivo había alcanzado un entendimiento con la AChM.

    “El Ejecutivo considera que estamos llanos a entregar una compensación total, o sea, no solo al Fondo Común Municipal, sino que también a los municipios mismos. Eso dejaría absolutamente intacto el ingreso municipal a consecuencia de la exención”.

    El ministro agregó que la propuesta incorpora exigencias de transparencia para las municipalidades y el compromiso de avanzar en la reducción de los plazos para la tramitación de permisos que dependan de la gestión comunal.

    Sin embargo, la vicepresidenta de la AChM y alcaldesa de Quinta Normal, Karina Delfino (PS), desmintió que la propuesta represente la posición del conjunto de los municipios.

    “La propuesta que está leyendo el ministro Quiroz no representa a todos los alcaldes y alcaldesas de Chile. Hemos insistido con la focalización y la compensación. Lamentablemente el ministro solo hizo eco de una parte de la propuesta”, dijo en la red social X.

    La jefa comunal añadió que la iniciativa, tal como fue presentada en el Senado, “es injusta”.

    En la misma línea, la alcaldesa de Lo Espejo, Javiera Reyes (PC), cuestionó que el Ejecutivo mantuviera una exención amplia en lugar de focalizar el beneficio. “El ministro Quiroz sabe que el ‘acuerdo’ no es tal entre los alcaldes. No nos hace sentido eliminar contribuciones a quienes pueden pagarlo”, ,manifestó en X.

    La alcaldesa sostuvo que la propuesta profundiza las desigualdades: “Hoy están haciendo de Chile un país más desigual: le están regalando recursos a aquellos que pueden pagar y están cobrándole a los más pobres”.

    Las diferencias surgieron mientras el Senado continúa con la discusión de la megarreforma en una sesión que se extenderá hasta el total despacho del proyecto, en la que el Ejecutivo busca reunir los apoyos necesarios para sacar adelante uno de los aspectos más debatidos de la iniciativa: la compensación a los municipios por la exención del pago de contribuciones para adultos mayores. Al ser una indicación que fue ingresada ya durante el debate, debe tener un acuerdo unánime de los senadores presentes.

    Más sobre:MegarreformaACHMKarina DelfinoJaviera ReyesGustavo Alessandri

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