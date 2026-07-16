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    Arrau visita a carabineros heridos en Valdivia y anuncia nuevos cargos contra detenido durante operativo

    El ministro de Seguridad se trasladó hasta el Hospital Base de Valdivia para conocer el estado de salud del cabo primero Marcos Cosme, quien permanece en riesgo vital tras ser baleado durante el operativo para detener a un presunto implicado en el crimen del cabo Eugenio Naín.

     

    El ministro de Seguridad, Martín Arrau, llegó este martes al Hospital Base de Valdivia para visitar a los dos carabineros que resultaron heridos durante el operativo destinado a detener a Carlos Esteban Cancino Tapia, alias “El Rana”, sindicado como uno de los presuntos autores materiales del asesinato del cabo segundo Eugenio Naín, ocurrido en 2020 en la Región de La Araucanía.

    La autoridad concurrió al recinto asistencial junto al general director de Carabineros, Marcelo Araya, para interiorizarse del estado de salud del cabo primero Marcos Cosme, quien permanece internado en riesgo vital tras recibir un disparo en la cabeza, además de reunirse con su familia. En ese contexto, señaló que “nuestra preocupación hoy día es la salud del cabo primero Marcos Cosme. Está en un estado grave. Estamos aquí para eso y por eso vamos a ingresar con el general director a conversar con su madre, su señora”.

    El secretario de Estado sostuvo que el ataque ocurrido durante el procedimiento refleja el nivel de violencia que enfrentan diariamente las policías. “Lo que pasó hoy día acá es la batalla entre el bien y el mal y es lo que enfrenta cada carabinero todos los días. Esa es la realidad que vive Carabineros hoy día y, por tanto, no podemos nunca relativizar este tipo de situaciones”, afirmó.

    En esa línea, planteó que el respaldo a las fuerzas de orden debe provenir tanto de la ciudadanía como de quienes ejercen cargos de autoridad. “Como sociedad, y sobre todo quienes tenemos cargos de autoridad, tenemos que siempre respaldar el accionar de las Fuerzas de Orden y Seguridad”, sostuvo.

    Arrau también llamó a acompañar al funcionario herido y a su familia. “Pedirle a las personas, a quienes son creyentes, que recen por su salud, por su familia y que nos unamos como sociedad en torno a la seguridad, en torno a apoyar a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, señaló.

    Gobierno ampliará querella

    Respecto de la situación judicial del detenido, el ministro confirmó que el Ejecutivo incorporará nuevos delitos a la acción judicial que ya mantiene por el homicidio del cabo Naín. “El Ministerio de Seguridad ya es querellante en esa causa. Hoy día agregaremos otros cargos, como es evidente, sobre su formalización. Dependemos del estado de salud y de lo que vaya dictando, precisamente, el fiscal”, indicó.

    La autoridad afirmó que el ataque evidencia el nivel de violencia que enfrenta el país y la necesidad de fortalecer a las policías. “Hoy día el delincuente está dispuesto a todo, a usar la violencia sin ningún miramiento. Tenemos que redoblar el apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad con recursos, con equipamiento, pero sobre todo con la validación social del uso de la fuerza”, sostuvo.

    Finalmente, adelantó que el gobierno impulsará nuevas iniciativas para reforzar el trabajo policial. “Presentaremos proyectos de ley y proyectos presupuestarios que van a incrementar el apoyo a las Fuerzas de Orden y Seguridad”, señaló.

    Más sobre:GobiernoCarabinerosMartín ArrauSeguridadValdiviaMarcos Cosme

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