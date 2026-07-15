Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, por aumento en el caudal del río Niblinto .

La decisión estuvo basada en la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA).

Según la entidad, “la estación hidrométrica “Río Niblinto antes canal alimentador Embalse Coihueco” ubicada en la comuna de Coihueco, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

Desde Senapred explicaron que “con la declaración de la alerta amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

Posteriormente, a las 3:17 de la tarde, Senapred llama a la población a evitar el río Niblinto a través de alertas SAE.

“Junto con esta declaración de alerta, se ha enviado un mensaje SAE preventivo con el objetivo de informar a la población sobre esta condición y reforzar el llamado a no acercarse ni permanecer en la ribera del río, ya que estas condiciones pueden cambiar rápidamente”, explicó el director regional (s) de Senapred.