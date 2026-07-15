SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Según la Dirección General de Aguas, el aumento del caudal en estación hidrométrica “Río Niblinto antes canal alimentador Embalse Coihueco" podría suponer un riesgo para la población cercana.

    Joaquín BarrientosPor 
    Joaquín Barrientos
    Imagen referencial JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    El Servicio Nacional de Prevención y Respuesta ante Desastres (Senapred) declaró alerta amarilla para la comuna de Coihueco, en la región de Ñuble, por aumento en el caudal del río Niblinto.

    La decisión estuvo basada en la información entregada por la Dirección General de Aguas (DGA).

    Según la entidad, “la estación hidrométrica “Río Niblinto antes canal alimentador Embalse Coihueco” ubicada en la comuna de Coihueco, indica un incremento en su caudal, alcanzando valores de umbral amarillo, lo que supone un aumento del riesgo para la población cercana a este curso de agua”.

    Desde Senapred explicaron que “con la declaración de la alerta amarilla, se alistarán escalonadamente los recursos necesarios para intervenir de acuerdo con la evolución del evento, con el objeto de evitar que éste crezca en extensión y severidad, minimizando los efectos negativos en las personas, sus bienes y el medio ambiente”.

    Posteriormente, a las 3:17 de la tarde, Senapred llama a la población a evitar el río Niblinto a través de alertas SAE.

    “Junto con esta declaración de alerta, se ha enviado un mensaje SAE preventivo con el objetivo de informar a la población sobre esta condición y reforzar el llamado a no acercarse ni permanecer en la ribera del río, ya que estas condiciones pueden cambiar rápidamente”, explicó el director regional (s) de Senapred.

    Más sobre:SenapredCoihuecoAlerta amarillaCrecidaRío Niblinto

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    DMC extiende alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la región de O’Higgins: se esperan montos entre 90 y 120 mm

    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU

    Megarreforma: gobierno apura mesa de trabajo con alcaldes por nuevo fondo y municipios acusan incertidumbre

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Inglaterra vs. Argentina en TV y streaming

    2.
    Temblor hoy, miércoles 15 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, miércoles 15 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    3.
    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    Las 13 comunas de la RM con corte de luz programado para este miércoles

    4.
    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    5.
    Temblor hoy, martes 14 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Emiten aviso de marejadas anormales en gran parte del país ante el sistema frontal

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Comienza el registro para la Admisión Escolar 2027: revisa cómo realizar el trámite y las fechas clave del proceso

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado
    Chile

    Cámara aprueba por unanimidad bono único de 30 mil pesos por hijo y pasará a segundo trámite al Senado

    DMC extiende alarma meteorológica por precipitaciones intensas hasta la región de O’Higgins: se esperan montos entre 90 y 120 mm

    Megarreforma: gobierno apura mesa de trabajo con alcaldes por nuevo fondo y municipios acusan incertidumbre

    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU
    Negocios

    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU

    Chilena Consorcio Austral ingresa a tramitación ambiental el proyecto no minero de mayor inversión en lo que va de año

    La normativa para los trabajadores y empresas de cara a posibles emergencias por el próximo sistema frontal

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo
    Tendencias

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    Qué es un río atmosférico: el fenómeno que podría dejar hasta 150 mm de lluvia este fin de semana en Santiago

    El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina
    El Deportivo

    El primer desborde de Inglaterra: la singular ‘disputa’ de los buses antes del duelo frente a Argentina

    Inglaterra aprovecha un error defensivo: revisa el gol de Anthony Gordon ante Argentina en el Mundial

    “El que no salta es un inglés” y una pifia ensordecedora: las afrentas mutuas en los himnos de Inglaterra y Argentina

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables
    Mundo

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    Scones familiares
    Paula

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia