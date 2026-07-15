Chilena Consorcio Austral ingresa a tramitación ambiental el proyecto no minero de mayor inversión en lo que va de año

La firma chilena Consorcio Austral presentó ante el Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA) la tercera iniciativa de mayor inversión presentada este año para su tramitación ambiental y la primera dentro de las iniciativas no mineras.

La iniciativa de Consorcio Austral solo es superada por los proyectos de Minera El Abra (US$7.500 millones) y Minera Escondida (US$5.150 millones).

Según se explica en la Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), el proyecto “Acuario” trata de la producción de amoníaco verde para su exportación. La iniciativa se localizará en el sector de bahía Gregorio, comuna de San Gregorio, provincia de Magallanes, Región de Magallanes y la Antártica chilena.

El objetivo de la iniciativa es la producción de 4.100 toneladas diarias de amoníaco verde durante su fase de operación, la que considera 46 años.

“La producción de amoníaco verde se realizará mediante un proceso de síntesis conocido como Haber-Bosch, en el cual se combina el hidrógeno producido a través de la electrólisis de agua desmineralizada utilizando energía eléctrica proveniente de energía renovable, con nitrógeno gaseoso capturado directamente desde la atmósfera y posteriormente separado del resto de los componentes”, explicaron.

La iniciativa considera la inversión de US$4.700.000.000, pero también considera otras infraestructuras para dar energía a la producción de amoníaco verde.

Se contempla un parque eólico, el cual contará con un total de 173 aerogeneradores, alcanzando una potencia instalada de 1,73 GW. “La energía generada será transmitida mediante líneas eléctricas soterradas de 220 kV desde las subestaciones colectoras que transmiten toda la energía generada en el Parque Eólico hasta la Subestación Principal, ubicada en la Planta de Procesos”, explicaron.

Además, el proyecto considera un sistema de almacenamiento de energía mediante baterías (BESS, por sus siglas en inglés), “el cual consiste en baterías recargables capaces de almacenar energía eléctrica y liberarla cuando la producción de energía eólica es baja, contribuyendo a la estabilidad de la red eléctrica frente a periodos de variabilidad energética”.

Respecto a la mano de obra, en la fase de construcción, se espera una mano de obra promedio de 1.595 personas y un máximo de 3.000. En fase de operación, la mano de obra llega a 411 personas promedio y un máximo de 977.

Sobre los plazos, la firma espera iniciar la construcción el tercer trimestre del año 2029 y que termine el segundo trimestre del año 2033.

El proyecto “Acuario” es uno de los dos que la firma tiene en carpeta. El otro es el proyecto “Sagitario”, que, según explica en su página web, considera un parque eólico de 2.500 MW y una producción de amoníaco verde de 1.000.000 toneladas al año.

“Consorcio Austral tiene como objetivo desarrollar dos proyectos en la Región de Magallanes. Aquí aspiramos a llevar a cabo proyectos de gran envergadura basados en la generación de energía renovable para producir hidrógeno verde (H2V) y, posteriormente, amoníaco verde”, dicen en su página web.

El sector del hidrógeno verde y amoníaco verde en Chile este año también había estado marcado porque a inicios de este año AES Andes había desistido de un megaproyecto de hidrógeno verde en Chile al que se opusieron observatorios astronómicos y José Antonio Kast. La iniciativa consideraba una inversión de US$10.000 millones .

Además, luego del anuncio de AES Andes, el gremio de la industria del hidrógeno verde en Chile hablaba de una desaceleración del mercado por estos proyectos.