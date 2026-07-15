Influenza B se convierte en el virus respiratorio predominante y Minsal alerta que circulación podría aumentar tras el regreso a clases

Esta jornada, Jorge Vilches, jefe de Epidemiología, y Valentina Pino, coordinadora de la Campaña de Invierno, entregaron el Reporte Semanal de la Campaña de Invierno 2026. Según detallaron, la positividad de las muestras alcanzó un 42,9%, y si bien fue inferior a la registrada en la semana previa, el virus de la Influenza B se ha posicionado como el virus más detectado, con 24,1% de exámenes positivos.

Durante la semana epidemiológica 27 (5 al 11 de julio), el virus, según advirtieron los expertos del Ministerio de Salud (Minsal), presenta una proporción superior a lo registrado la semana anterior (21,6%), afectando principalmente al grupo de 15 a 54 años.

Por otra parte, la Influenza A es el segundo agente en preponderancia, con 23,9% del total de muestras positivas, similar a lo registrado la semana anterior (24,7%).

El tercer virus más detectado es el de Rinovirus, con un 18,2% de positividad, porcentaje similar a lo registrado la semana anterior (18,0%), y le sigue el Virus Respiratorio Sincicial (VRS) con 16%.

Sobre estas cifras, el jefe de Epidemiología indicó que estas cifras probablemente aumenten, ya que corresponden al período de vacaciones de invierno.

“Queremos recordarle que los datos que estamos dando cuenta hoy todavía tienen directa relación con el periodo de vacaciones escolar que se vivió en gran parte del territorio nacional, lo que da cuenta de una disminución de los virus respiratorios, pero también la experiencia que tenemos de los años anteriores, es que una vez se retoma la actividad educacional, vuelve a aumentar la circulación de virus respiratorios", advirtió Vilches.

En cuanto a la campaña de vacunación, indicó que se registra un porcentaje de avance del 77,4% de cobertura contra la influenza.

En esto, destacó que varios de los grupos objetivos ya han dado cumplimiento al porcentaje de avance ideal, que es del 85% o superior, sin embargo, indicó, las mujeres embarazadas, niños y niñas entre seis meses y cinco años, y especialmente las personas mayores de 60 años, se mantienen rezagados, éstos últimos registrando un 61,6% de avance.

A nivel regional, apuntó, las regiones de Tarapacá y Maule tienen los porcentajes de avance más altos por sobre el promedio nacional, mientras que en contraste, Coquimbo y Magallanes son quienes se encuentran más rezagadas.

“Por eso también queremos hacer la invitación a los vecinos y vecinas que habitan en las regiones de Coquimbo y de Magallanes que puedan acercarse a los distintos puntos de vacunación que están habilitados para poder formar parte de esta campaña”, señaló la autoridad.

Respecto a la vacunación por Covid-19 indicó, se han administrado más de 570 mil dosis, mientras que la inmunización contra el Virus Respiratorio Sincicial, hay una cobertura de 97,1%.

Adultos mayores: baja vacunación y alza en hospitalizaciones

En cuanto al estado de la red asistencial, Valentina Pino indicó que el 29,6% de las atenciones fue por causa respiratoria, un 3,4% inferior respecto de la semana anterior (33,0%).

Asimismo, las atenciones de urgencia por Infecciones Respiratorias Agudas Bajas registraron una disminución del 11,8% respecto de la semana previa, con todos los grupos etarios registraron una baja en este componente.

Las hospitalizaciones por causa respiratoria registraron una disminución del 1,8% respecto de la semana previa, y todos los grupos etarios registraron una tendencia a la baja respecto a la semana anterior, menos las personas de 65 años y más, que registraron un aumento del 2,1% respecto a la semana previa.

En esto, Pino reiteró la importancia de la vacunación en este grupo etario, que es además, el que presenta la cobertura más baja de vacunación contra la influenza.

“Llevan más o menos desde mediados de abril en que no hemos visto un cese en la tendencia al alza en las hospitalizaciones por causa respiratoria en nuestros adultos mayores, y es por eso también que hemos sido tan enfáticos con el doctor Vilches y las autoridades y también en otros espacios en reforzar el llamado a la vacunación”, señaló.

“La gente enferma cuando va subiendo la curva como cuando va bajando, por lo tanto el momento más adecuado para vacunarse sigue siendo ahora", sostuvo. “Recordemos que la vacunación tarda más o menos dos semanas en hacer efecto, por lo tanto el llamado es a que acudan cuanto antes a recibir su dosis de vacunación contra la influenza”.