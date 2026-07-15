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    Resiter invierte US$ 18 millones en infraestructura para tratamiento de residuos en Chile y Uruguay

    El plan contempla las ciudades de Puerto Montt Longaví en Chile, y Paysandú en Uruguay. Todas destinadas al tratamiento de desechos industriales generados por la actividad económica de la zona.

    Valeria VegaPor 
    Valeria Vega

    La compañía Resiter anunció la llegada de su nueva planta de compostaje en Puerto Montt a través de su centro de Valorización VerdeCorp, orientada principalmente a tratar residuos generados por la industria salmonera.

    El centro se ubicará en el sector de La Laja, en una superficie aproximada de 50.000 metros cuadrados, y considera una inversión en torno a US$ 6 millones, dijo la empresa en un comunicado.

    Su construcción se inició a fines de abril y se proyecta que entre en operación en diciembre de 2026, con una capacidad de recepción para 30.000 toneladas anuales.

    La construcción de esta planta forma parte de un plan regional de crecimiento que representa una inversión cercana a los US$ 18 millones, que también contempla la instalación de un nuevo centro de valorización en Chile y Uruguay.

    Otro proyecto contemplado para Chile consiste en el desarrollo de una planta de compostaje en Longaví, Región del Maule. Estará enfocada en la gestión de residuos provenientes de la industria sanitaria y agroindustrial de la zona.

    Dicho proyecto ya cuenta con una RCA aprobada, y estará emplazado en una superficie aproximada de 50 hectáreas. Se espera que su construcción inicie a comienzos de 2027 y entre en funcionamiento para fines del mismo año.

    “Estamos desarrollando infraestructura para la valorización de residuos que nos permita entregar soluciones de largo plazo a industrias estratégicas incorporando tecnología, trazabilidad y procesos que habiliten una transición efectiva hacia modelos más sostenibles y circulares”, dice Fernando Ledesma, gerente general de Resiter Industrial, asegura que

    Por su parte Felipe Ortiz, gerente general de VerdeCorp, destaca que “la tecnología que estamos utilizando y los especialistas que trabajarán en los centros nos permiten asegurar a las industrias un proceso de valorización de alto nivel, devolviendo a la naturaleza lo que hemos trabajado y producido, dando valor compartido a todos los involucrados”.

    Operaciones en Uruguay

    Paralelamente Resiter desarrolla en la ciudad de Paysandú, en Uruguay, una planta de compostaje de residuos orgánicos industriales. La construcción de la planta representa una inversión por US$6 millones y espera estar operando a inicios de 2027.

    Resiter ya cuenta con operaciones Uruguay, principalmente vinculadas a la industria de la celulosa y a través de su centro de valorización Afrecor, especializada en la gestión y valorización de residuos asociados a la industria de hidrocarburos.

    Más sobre:ResiterSustentabilidadEconomía circular

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