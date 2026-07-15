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    Los primeros cambios del nuevo CEO de CCU

    Eduardo Ffrench-Davis anunció cambios en la estrcutura de la compañía, creando la gerencia general en Chile, que está a cargo de Matías Bebin Subercaseaux a partir del 1 de agosto.

    Paulina OrtegaPor 
    Paulina Ortega

    Hace cerca de dos meses que CCU anunció un cambio en la gerencia general de la compañía. El histórico ejecutivo dejó el cargo tras 28 años para pasar a integrar el directorio. En su reemplazo asumió Eduardo Ffrench-Davis, que hasta ese entonces era el gerente general de la filial Embotelladoras Chilenas Unidas. Este miércoles, se dirigió a cerca de 10 mil colaboradores a través de una carta.

    “Hoy enfrentamos un contexto especialmente desafiante. Sin embargo, hemos demostrado siempre una tremenda capacidad de adaptación y desempeño. Es por esto, que para continuar proyectando nuestro futuro exitosamente, compartiré con ustedes ciertos cambios relevantes que hemos definido para CCU“, se lee en el documento.

    Ffrench-Davis detallo los 4 pilares de una estrategia denominada “Vampos por más”, que buscan acelerar el crecimiento de la empresa y su adaptación a las exigencias del mercado. Estos corresponden a aumentar el foco en los negocios; potenciar las sinergias operacionales; actuar con mayor agilidad; y acelerar la transformación de la compañía.

    Pero uno de los cambios más relevantes anunciados en la carta, fueron relacionados a la estructura de la compañía, que comenzarán a regir a partir del primero de agosto de este año.

    En primer lugar, se creó la gerencia general de CCU Chile, que estará a cargo de Matías Bebin Subercaseaux, que hasta el momento ejercía como gerente general de Cervezas y Comercial CCU. “Esta unidad tendrá bajo su responsabilidad las categorías de Cervezas y Analcohólicos con una nueva estructura que incluye la creación de dos gerencias con foco en los respectivos negocios”, explica el ejecutivo en la carta.

    “Con lo anterior, buscamos generar más foco en las unidades de negocio, capturar más sinergia en las áreas de servicios y ganar más agilidad en las áreas operacionales”, añadió.

    También se creó la gerencia de transformación. “Esta nueva posición liderará la evolución tecnológica y de procesos a través de: la Gerencia de Tecnologías de Información y tres áreas funcionales (Logística, Comercial e Industrial)”, afirma el gerente general de la compañía.

    Por otro lado, se anunció que ahora la Compañía Pisquera de Chile (CPCh) asumirá la responsabilidad comercial de vinos en Chile, es decir, la Viña San Pedro Tarapacá. “A su vez VSPT pondrá su foco en las exportaciones tanto de vinos como de licores, la innovación de productos y la producción vitivinícola de Chile y Argentina. Cabe mencionar que VSPT, a través de su gerencia general actual, continuará siendo responsable de velar por el resultado consolidado de la compañía”.

    Vicente Mobarec Katunaric, se mantiene como gerente general de CPCh, y Pedro Herane como el líder de VSPT. Pero adicionalmente, el gerente de negocios internacionales, Antonio Cruz Stuven, asumirá como gerente corporativo de desarrollo, intercambiando roles con Nicolás Novoa.

    “La implementación de esta nueva estructura y de otros ajustes producto de estos cambios, se desarrollará de manera gradual entre los meses de agosto y octubre e irán siendo informados oportunamente. Llevar a cabo una transformación de esta envergadura requiere de la energía, el liderazgo y el compromiso de cada uno de nosotros. Durante este período de transición, nuestro principal foco debe estar en asegurar la continuidad operacional, abordando este desafío con la flexibilidad y colaboración que siempre nos ha caracterizado”, dijo Ffrench-Davis.

    “Todo lo anterior nos permitirá prepararnos con fuerza para nuestro próximo Plan Estratégico 2027-2030 con Más foco, Más sinergias, Más agilidad y Más transformación”, concluye el ejecutivo.

    Más sobre:EmpresasEjecutivosCCUEduardo Frecnch-Davis

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