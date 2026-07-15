En una de las últimas del partido: revisa el gol de Lautaro Martínez que mete a Argentina en la final del Mundial 2026

A un paso de la final: revisa el gol de Lautaro Martínez que adelanta a Argentina ante Inglaterra.

Argentina está en la final del Mundial. Se adelantó sobre el final ante Inglaterra. Cuando el duelo parecía encaminado al alargue, apareció Lautaro Martínez para marcar de cabeza y poner el 2-1 definitivo en la semifinal del Mundial 2026.

En el segundo minuto de adición, Lionel Messi desbordó por el sector derecho, superó la marca de los defensores y llegó hasta la línea de fondo, desde donde envió un centro al área. Martínez se anticipó a su marcador y conectó para convertir el segundo gol de la Albiceleste.

Con esa acción, Argentina dio vuelta el marcador en los descuentos y pasó a imponerse. Fue la tercera conquista del Toro en la Copa del Mundo.