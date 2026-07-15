La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”
El DT alemán de Inglaterra reconoció la pasividad de su equipo tras ponerse en ventaja y le lanzó un dardo a sus críticos.
La increíble derrota de Inglaterra ante Argentina caló hondo en la huestes británicas. El entrenador Thomas Tuchel intentó explicar los sucedido tras la remontada transandina, con dos tantos en siete minutos.
“Estuvimos cerca, pero no pudimos mantener el nivel después de marcar”, explicó a BBC. “No pudimos recuperar la posesión del balón y luego concedimos muchos centros, ocasiones de gol y disparos a puerta”, añadió.
El técnico alemán fue bastante autocrítico tras el partido. “Estamos decepcionados, estuvimos muy cerca, pero nos volvimos demasiado pasivos después de marcar y concedimos muchas ocasiones de gol”, reconoció.
Por otro lado, se dio tiempo para explicar sus cuestionables cambios y se defendió. “También hice sustituciones ofensivas en los últimos partidos, simplemente intentamos ayudar a los jugadores. Concedimos (una oportunidad) inmediatamente y decidimos pasar a una defensa de cinco porque los espacios estaban demasiado abiertos”, expresó.
En esa línea, siguió explicando por qué Argentina se fue encima. “Ganaron todos los balones aéreos, siguieron centrando y centrando, así que pasamos a una defensa de cinco para cerrar los espacios por dentro y ser fuertes en el juego aéreo. Justo después de nuestro gol, sin ningún cambio, concedimos demasiados centros y demasiadas ocasiones de gol, así que intentamos ayudar”, describió.
Mensaje a los críticos
En cuanto a las culpas, el DT respondió con algo de incomodidad. “Por supuesto, la responsabilidad recae en el entrenador y si las cosas no salen bien, es fácil decir que se equivocó”, lanzó.
Asimismo, intentó justificar por qué Inglaterra no fue más ofensiva. “No sirve de nada si no puedes conseguir el balón. No pudimos salir de allí”, indicó, para luego apuntar: “Por supuesto que queríamos ir a por el segundo gol, pero no tenía la sensación de que los cambios ofensivos fueran a ayudar. Mantuvimos nuestro 4-4-2, pero nos volvimos pasivos, cada vez más pasivos”.
“No podíamos ganar ningún balón, no podíamos mantener la posesión, así que creo que no era un problema estructural, no cambiamos nada. Pero el partido cambió por completo”, sostuvo.
Finalmente, envió un mensaje a sus críticos. “No hay problema, entiendo que estas discusiones existan y que haya millones de entrenadores después del partido que lo saben mejor”, cerró.
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