La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos de transandinos tras vencer a Inglaterra

Una remontada histórica y agónica. Así, Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra y clasificó para la final del Mundial de Norteamérica 2026. Este domingo, en Nueva Jersey, la Albiceleste enfrentará a España por el título del mundo.

Fue un partido caliente, que se jugó con los ánimos exacerbados, sobre todo en el primer tiempo donde el juego pasó a un segundo plano y se impuso la refriega y la batalla. En el final, también se dio una situación donde las emociones tuvieron ebullición, entre los jugadores argentinos y los ingleses Jude Bellingham y Morgan Rogers.

En medio de la transmisión oficial del partido, se alcanza a notar un golpe que le propina Bellingham a uno de sus rivales, Valentín Barco. El Colo fue suplente este miércoles y estaba en medio de los festejos transandinos. El episodio no pasó a mayores, sin embargo dejó en evidencia cómo quedaron los futbolistas británicos luego de caer en los últimos minutos.