SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    El Deportivo

    La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos de transandinos tras vencer a Inglaterra

    En medio de los festejos de los transandinos, la transmisión oficial detectó un golpe propinado por el 10 de los Tres Leones a Valentín Barco. La situación no pasó a mayores.

    Por 
    C. Tapia
    (260716) -- ATLANTA, July 16, 2026 (Xinhua) -- Jude Bellingham of England reacts after the semifinal match between Argentina and England at the 2026 FIFA World Cup at Atlanta Stadium in Atlanta, the United States, July 15, 2026. (Xinhua/Xu Chang) Xu Chang

    Una remontada histórica y agónica. Así, Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra y clasificó para la final del Mundial de Norteamérica 2026. Este domingo, en Nueva Jersey, la Albiceleste enfrentará a España por el título del mundo.

    Fue un partido caliente, que se jugó con los ánimos exacerbados, sobre todo en el primer tiempo donde el juego pasó a un segundo plano y se impuso la refriega y la batalla. En el final, también se dio una situación donde las emociones tuvieron ebullición, entre los jugadores argentinos y los ingleses Jude Bellingham y Morgan Rogers.

    En medio de la transmisión oficial del partido, se alcanza a notar un golpe que le propina Bellingham a uno de sus rivales, Valentín Barco. El Colo fue suplente este miércoles y estaba en medio de los festejos transandinos. El episodio no pasó a mayores, sin embargo dejó en evidencia cómo quedaron los futbolistas británicos luego de caer en los últimos minutos.

    Lee también:

    Más sobre:Mundial 2026Fútbol internacionalInglaterraArgentinaJude BellinghamValentín Barco

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Pese al negativo Imacec entre enero y mayo, Clapes UC ve caer la probabilidad de recesión en junio

    El sutil mensaje de la presidenta del Senado a Alvarado para que tramite la ley que regula la dotación de planta de la ANI

    Toesca concreta la compra de Frontal Trust

    MTT presenta Plan Nacional de Conectividad en Emergencias para mitigar vulnerabilidades de redes móviles ante el sistema frontal

    Gobierno presentan Plan Nacional de Conectividad en Emergencias para resguardar redes en el sistema frontal

    Resiter invierte US$ 18 millones en infraestructura para tratamiento de residuos en Chile y Uruguay

    Lo más leído

    1.
    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    Lionel Scaloni golpea la mesa y borra a un histórico: revisa la formación de Argentina ante Inglaterra en el Mundial 2026

    2.
    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    Remontada histórica: una heroica Argentina vence a Inglaterra en el epílogo y jugará la final del Mundial con España

    3.
    La desazón de Harry Kane tras la remontada de Argentina ante Inglaterra en el Mundial: “Estoy destrozado”

    La desazón de Harry Kane tras la remontada de Argentina ante Inglaterra en el Mundial: “Estoy destrozado”

    4.
    El provocador festejo de los jugadores de Argentina tras eliminar a Inglaterra en el Mundial

    El provocador festejo de los jugadores de Argentina tras eliminar a Inglaterra en el Mundial

    5.
    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”

    6.
    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Cómo reportar un corte de luz y consultar el horario estimado de reposición

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Declaran alerta amarilla en Coihueco por crecida en el caudal del río Niblinto

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz
    Chile

    Cuándo salen los resultados del Subsidio Eléctrico y cuál será el monto de la rebaja en la cuenta de la luz

    El sutil mensaje de la presidenta del Senado a Alvarado para que tramite la ley que regula la dotación de planta de la ANI

    MTT presenta Plan Nacional de Conectividad en Emergencias para mitigar vulnerabilidades de redes móviles ante el sistema frontal

    Pese al negativo Imacec entre enero y mayo, Clapes UC ve caer la probabilidad de recesión en junio
    Negocios

    Pese al negativo Imacec entre enero y mayo, Clapes UC ve caer la probabilidad de recesión en junio

    Toesca concreta la compra de Frontal Trust

    Gobierno presentan Plan Nacional de Conectividad en Emergencias para resguardar redes en el sistema frontal

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas
    Tendencias

    Qué es el “divorcio del sueño” y por qué puede ser beneficioso para algunas parejas

    Paleontólogos chilenos descubren fósiles de tortugas marinas de más de 30 millones de años en Algarrobo

    El examen de sangre que detecta las primeras señales del Alzheimer años antes del diagnóstico

    La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos de transandinos tras vencer a Inglaterra
    El Deportivo

    La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos de transandinos tras vencer a Inglaterra

    La defensa de Thomas Tuchel tras la increíble derrota ante Argentina: “Es fácil decir que el entrenador se equivocó”

    La desazón de Harry Kane tras la remontada de Argentina ante Inglaterra en el Mundial: “Estoy destrozado”

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz
    Tecnología

    Esta batería portátil puede mantener tus celulares y notebooks funcionando sin luz

    Australia promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos: esto se sabe de la medida

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan
    Cultura y entretención

    Grandiosa y con un formidable Matt Damon: así es La Odisea de Christopher Nolan

    Tapiz de Bayeux en el Museo Británico: el histórico traslado “de película” de la joya europea

    Por qué la película Behemoth! es el mayor reto de la carrera de Pedro Pascal

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables
    Mundo

    Parlamento francés aprueba el derecho a la muerte asistida para personas con enfermedades incurables

    Australia anuncia que promulgará leyes para regular la IA y sus centros de datos

    A tres meses de las elecciones, Lula alcanza su mejor índice aprobación desde 2024 y queda ocho puntos sobre Flávio Bolsonaro

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?
    Paula

    ¿Y si en vez de escuchar los latidos, escuchamos a las mujeres?

    Scones familiares

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia