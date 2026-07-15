La agresión de Jude Bellingham a jugador de Argentina en medio de los festejos de transandinos tras vencer a Inglaterra
En medio de los festejos de los transandinos, la transmisión oficial detectó un golpe propinado por el 10 de los Tres Leones a Valentín Barco. La situación no pasó a mayores.
Una remontada histórica y agónica. Así, Argentina derrotó por 2-1 a Inglaterra y clasificó para la final del Mundial de Norteamérica 2026. Este domingo, en Nueva Jersey, la Albiceleste enfrentará a España por el título del mundo.
Fue un partido caliente, que se jugó con los ánimos exacerbados, sobre todo en el primer tiempo donde el juego pasó a un segundo plano y se impuso la refriega y la batalla. En el final, también se dio una situación donde las emociones tuvieron ebullición, entre los jugadores argentinos y los ingleses Jude Bellingham y Morgan Rogers.
En medio de la transmisión oficial del partido, se alcanza a notar un golpe que le propina Bellingham a uno de sus rivales, Valentín Barco. El Colo fue suplente este miércoles y estaba en medio de los festejos transandinos. El episodio no pasó a mayores, sin embargo dejó en evidencia cómo quedaron los futbolistas británicos luego de caer en los últimos minutos.
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