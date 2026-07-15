El provocador festejo de los jugadores de Argentina tras eliminar a Inglaterra en el Mundial

Argentina es el segundo finalista de la Copa del Mundo 2026. En una semifinal dramática, dio vuelta el partido en los últimos minutos ante una selección inglesa que se derrumbó luego de ponerse en ventaja por 1-0. Los goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez dieron vuelta la historia para el 2-1 definitivo.

Cuando el encuentro ya estaba terminado, se produjeron una serie de escenas en el césped del Estadio de Atlanta. Por un lado, unos jugadores ingleses estaban con las manos en la cintura, vencidos; otros, frustrados como Jude Bellingham, iban a encarar a los de la albiceleste.

En otro rincón de la cancha, Lionel Messi saludaba a sus rivales, quienes le tendían la mano a pesar de lo que habían vivido. Sin embargo, en ese momento la hinchada argentina entonaba “el que no salta es un inglés”, una frase que era gritada por casi toda la delegación de la albiceleste. Tras los saludos a sus rivales, la Pulga caminó solo unos pasos y se unió a los festejos, ante la mirada de decepción de los europeos.