La advertencia de Scaloni a España tras el paso de Argentina a la final del Mundial: “No es arrogancia, pero somos únicos”.

Argentina disputará la final del Mundial 2026 frente a España. Este domingo, en Nueva Jersey, se definirá al campeón. La Albiceleste llega luego de vencer por 2-1 a Inglaterra en las semifinales con una remontada en los minutos finales.

Tras el encuentro, el técnico Lionel Scaloni destacó el desempeño de su plantel y lanzó un mensaje de cara a la definición del título. “Estoy sin palabras. Es una alegría para nuestro país, para nuestra gente. Este grupo no deja de sorprenderme”, señaló.

El estratega también se refirió a lo que representa el recorrido de Argentina en el torneo, con múltiples anotaciones en los minutos finales, y a la posibilidad de conquistar un nuevo campeonato del mundo, que sería el cuarto de su historia. “Vamos a intentar ganar, a dejar todo, pero después de esto es muy difícil que la gente entienda lo que es este grupo”, afirmó.

En esa línea, dejó una potente advertencia en la previa de la final ante España. “Somos únicos, no es arrogancia, pero miren lo que es esto. La gente nos hizo ganar el partido”, expresó, en relación al público transandino en el estadio Mercedez-Benz de Atlanta.

Lautaro Martínez celebra el 2-1 de Argentina. Li Ming

El técnico cerró destacando el compromiso del equipo con la selección que dirige. “Esta camiseta amerita darlo todo hasta el final. Estoy contentísimo”, indicó.

Lautaro Martínez, autor del gol que le dio la clasificación a Argentina en el tiempo adicional, también valoró el momento que atraviesa. “Bajé un cambio con el nacimiento de mis hijos y disfruto de todo esto. Hoy soy un hombre que disfruta de la vida”, comentó. En este Mundial ya suma tres conquistas.

El delantero del Inter de Milán reveló que había anticipado su ingreso y el tanto que terminó sellando el triunfo. “Esto lo soñé, le dije a Alexis (Mac Allister) que iba a entrar e iba a hacer el gol”, sostuvo.

Además, dedicó la conquista a su familia. “Desde la primera vez que mi viejo me compró un par de botines, siempre quise hacer este gol. Se lo dedico a mi mamá también”, manifestó.

Martínez también destacó el rendimiento de sus compañeros en el segundo tiempo. “Enzo (Fernández) también hizo un golazo. Este equipo demuestra de qué está hecho”, afirmó.

Sobre el desarrollo del partido frente a Inglaterra, explicó cómo cambió el trámite en la tras verse en desventaja. “Ellos han presionado 60 minutos y después no daban más. Se metieron atrás, nos hicimos de la pelota e hicimos ancha la cancha. Después de tres años y medio, volvemos a la final de la Copa del Mundo”, concluyó.

Giuliano Simeone, quien fue titular y salió en el complementó, también comentó el desarrollo del encuentro. “Yo entré hace poco al grupo, pero los más grandes nos dejan un mensaje a los jóvenes. Les agradezco eternamente a todos. Para nosotros es increíble”, señaló.

“La unión del grupo fortalece todo lo que está pasando. Es algo único que nunca me había tocado vivir. Entran cinco cambios que entran mejor que los que salen, quienes estaban fatigados. Eso es un orgullo”, añadió.