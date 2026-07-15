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    “El que no salta es un inglés” y una pifia ensordecedora: las afrentas mutuas en los himnos de Inglaterra y Argentina

    Antes de que sonara el pitazo inicial, ambas hinchadas dejaron de manifiesto la profunda rivalidad entre ambos países.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González

    Antes del inicio del encuentro entre Inglaterra y Argentina, por las semifinales del Mundial, había una certeza. Ni siquiera era futbolística. Lo que estaba claro era la profunda rivalidad entre ambos países, que tiene una explicación histórica: la guerra de Las Malvinas.

    Por más que los cuerpos técnicos y los jugadores intentaron disimular ese factor, para no contribuir a un ambiente enconado en la cancha o en las gradas, lo cierto es que, internamente, la disputa sigue presente. Ha sucedido en las otras oportunidades que se han medido.

    “El que no salta es un inglés” y una pifia ensordecedora: las afrentas mutuas en los himnos de Inglaterra y Argentina

    En la antesala del choque en Atlanta quedó absolutamente claro que las heridas siguen abiertas. Ni siquiera fue necesario que el balón comenzara a rodar. En la ejecución de los himnos, ya se vivía el especial ambiente.

    Los primeros en entonarlo fueron los ingleses. En rigor, poco se escucho. La hinchada transandina, que constituye mayoría en el recinto norteamericano, cubrió los acordes con una letra y una melodía diametralmente distinta. “Ya lo ve, ya lo ve, el que no salta, es un inglés”, coreó la fanaticada de la Albiceleste. Los jugadores británicos procuraron mantener la concentración en su flemático himno.

    Después, llegó la ‘revancha’. Apenas comenzó a sonar el himno transandino, los aficionados isleños respondieron con la misma energía, aunque sin letras de por medio: una silbatina sonora y profunda, que suele escucharse en los partidos de la Premier League, acompañó el coro. Los jugadores argentinos respondieron intensificando la interpretación.

    Más sobre:ArgentinaMundial 2026InglaterraHimnosFútbolFútbol Internacional

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