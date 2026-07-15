Histórico golpe al Real Madrid, goleador inesperado y la mano de De La Fuente: cómo España borró a Francia del Mundial.

España vuelve a una final de la Copa del Mundo. 16 años después del título conseguido en Sudáfrica 2010, el triunfo por 2-0 sobre Francia le permitió instalarse nuevamente en la definición. La victoria consolidó una campaña que se ha sostenido sobre una estructura colectiva, con una defensa que apenas ha recibido un gol. Se trata de un proceso que Luis de la Fuente comenzó a construir mucho antes del inicio del Mundial.

“Nos enfrentábamos a una de las mejores selecciones del mundo, pero al frente al mejor equipo del mundo. Demuestran día a día compromiso, solidaridad, talento. Es maravilloso verlos jugar”, señaló el técnico después del partido ante Les Bleus.

El domingo buscará su segunda estrella frente al ganador de la semifinal entre Argentina e Inglaterra.

Su proceso, sin embargo, ha estado marcado por decisiones que han puesto a los hispanos en lo más alto del fútbol mundial.

Una convocatoria polémica

La primera señal, y controversia, llegó el 25 de mayo, cuando De La Fuente entregó la nómina para el Mundial. Por primera vez en la historia, España acudió a una Copa del Mundo sin futbolistas del Real Madrid. La ausencia de Dani Carvajal marcó un cambio respecto de procesos anteriores y convirtió la convocatoria en uno de los temas centrales. El seleccionador explicó que las decisiones respondían al rendimiento durante la última temporada.

La renovación también alcanzó a la capitanía. Rodri, Unai Simón, Ferran Torres y Mikel Oyarzabal asumieron los principales liderazgos tras el cierre del ciclo de varios históricos, como el mencionado Carvajal o Álvaro Morata.

Durante la Copa del Mundo, eso sí, Marc Cucurella concretó su fichaje en el Real Madrid. Sin embargo, eso no le restó peso a la decisión del estratega.

Luis de la Fuente en una práctica de España. Hu Xingyu

Un proceso extenso

Luis de la Fuente llegó a la Furia Roja enero de 2023. Lo hizo después de una década trabajando en las selecciones juveniles de España. Dirigió a las Sub 19, Sub 21 y Sub 23. Eso le permitió descubrir a buena parte de los futbolistas que hoy integran el plantel.

Ese recorrido en las categorías inferiores fue exitoso: ganó las Eurocopas Sub 19 y Sub 21, los Juegos Mediterráneos y la medalla de plata en los Juegos Olímpicos de Tokio. El camino explica una de las principales fortalezas del equipo, ya que el entrenador conoce las características de sus jugadores y les ha inculcado la idea de juego desde que eran adolescentes.

España continúa priorizando el control de la posesión, como lo hacía en su época dorada con Vicente del Bosque y estrellas como Xavi, Andrés Iniesta o David Villa, pero ha incorporado variantes para atacar con mayor profundidad.

Antes de llegar a la selección, De La Fuente estuvo durante meses asistiendo a los entrenamientos de Marcelo Bielsa durante su etapa en el Athletic Club de Bilbao. Club del que el actual estratega de España es referente por su etapa como futbolista. También jugó en el Sevilla, donde fue compañero de Iván Zamorano.

El entrenador riojano estudió en profundidad el trabajo del rosarino. “Por seis meses estuve yendo a Lezama a ver todos los entrenamientos de Marcelo. Tengo todos los entrenamientos grabados”, confesó antes de medirse ante Uruguay en la fase de grupos de la actual Copa del Mundo.

Otra figura importante en su carrera fue Iñaki Sáez. El exseleccionador español lo hizo debutar como futbolista en el Athletic Club y posteriormente facilitó su incorporación a las selecciones juveniles de España, donde comenzó el recorrido como DT.

En un período también fue profesor de quienes estudiaban para director técnico en la Real Federación Española de Fútbol. Uno de sus alumnos fue Lionel Scaloni. “Quiero que pase Argentina a la final, por mi amigo”, señaló De La Fuente. Scaloni también se ha referido a ese vínculo. “Es un auténtico maestro, es un grande. Ha demostrado una preparación y un dominio de su trabajo excepcional”, dijo el transandino.

La prioridad en el colectivo

Una de las ideas que Luis de la Fuente repite con mayor frecuencia tiene relación con el funcionamiento. Eso explica sus declaraciones tras vencer a Francia. Considera fundamentales la disciplina táctica y la solidaridad por sobre la individualidad.

En ese sentido, aparecen en su equipo figuras inesperadas. Antes del inicio del Mundial buena parte de la atención recaía sobre Lamine Yamal, Nico Williams o Dani Olmo. Sin embargo, el máximo goleador de España en el Mundial es Mikel Oyarzabal, con cinco conquistas. El ariete de la Real Sociedad ya había sido el héroe en la Eurocopa 2024.

En Norteamérica convirtió el penal que abrió la cuenta frente a Francia. Su rendimiento ha coincidido con la valoración que siempre ha realizado el técnico, quien lo considera uno de los delanteros centro más completos de Europa por su capacidad asociativa.

Claro que el principal argumento de España hoy se sostiene en la imbatibilidad. La zaga, una línea de cuatro con Pedro Porro, Pau Cubarsí, Aymeric Laporte y Cucurella, neutralizó a un ataque integrado por Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé y Michael Olise, que no logró generar ocasiones claras durante el encuentro de semifinales. Esa actuación confirmó una tendencia repetida durante todo el campeonato: el guardameta Unai Simón ha recibido solo un gol (ante Bélgica). Esta España es la primera selección que mantiene su arco en cero durante seis partidos de una misma edición de la Copa del Mundo.

El trabajo del mediocampo también es imporante. La circulación que generan Rodri, Fabián Ruiz y Dani Olmo limita las transiciones ofensivas de los adversarios. Además, De La Fuente no tuvo problemas en enviar al banco a Pedri, considerado un puntal del equipo en la previa del Mundial, cuando vio que su rendimiento no era el esperado.

Proceso redondo

Desde su llegada, en 2023, Luis de la Fuente solo ha sufrido tres derrotas. España acumula una racha de 37 partidos sin perder. No cae desde el 22 de marzo 2024, por 1-0 ante Colombia en un amistoso.

La cifra le permitió igualar el registro histórico de Italia de encuentros consecutivos invictos a nivel de selecciones. En ese período, la Furia Roja levantó la Nations League 2023 y la Eurocopa 2024.

“Es difícil describir lo que uno siente, pero es parecido a la felicidad y al orgullo por dirigir un grupo de jugadores tan excepcionales. Y hacer las cosas como las estamos haciendo. Nos queda un paso más”, dijo el DT este martes. España afrontará la segunda final de su historia apoyada en esos antecedentes.