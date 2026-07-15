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    Algo más que una segunda estrella: el millonario cheque que recibirán los jugadores españoles si ganan el Mundial 2026

    La FIFA le entregará 50 millones de dólares al campeón de la justa norteamericana y los futbolistas ibéricos ya negociaron cuánto de ese monto quedará en sus bolsillos.

    Por 
    Jorge Sánchez Leiva
    España celebra su clasificación a la final. Foto: Hu Xingyu/Xinhua. Hu Xingyu

    España está a un partido de bordar una segunda estrella planetaria sobre su escudo. Tras derrotar a Francia con autoridad este martes 14 de julio, los hispanos se meten en su segunda final de la Copa del Mundo luego de ganar el desenlace de Sudáfrica 2010.

    Sin embargo, la gloria -y la historia- no es lo único que estará en juego este domingo 19 julio en Estados Unidos. Según la revista Forbes, la FIFA nunca había repartido tanto dinero en premios en su máximo evento, pues ahora dobló la cifra que entregó en Qatar 2022 (440 millones de dólares) y llegó a la increíble suma de 871 millones de la moneda estadounidense (811.162.300.000 de pesos).

    De ese monto, los europeos ya aseguraron un cheque por 32,5 mil millones de pesos (35 millones de dólares), pues es la gratificación que se le entregará al segundo lugar. Pero sin duda, Lamine Yamal y sus compañeros están pensando en la vuelta olímpica y por qué no en los 46,5 mil millones de pesos que recibirá el combinado que levante la Copa (50 millones de dólares).

    Yamal disputa el balón con la defensa francesa. Foto: @SEFutbol.

    El millonario cheque que recibirán los españoles si ganan el Mundial

    Pese a que han existido algunas gestiones para que los premios de la FIFA se entreguen a las delegaciones participantes, la organización sigue prefiriendo hacerle llegar el dinero a cada una de las federaciones que concurren a la fiesta universal.

    Por lo mismo, cada plantel y cuerpo técnico debe negociar con sus dirigentes los porcentajes a recibir en el desarrollo del evento. Por ejemplo, si Portugal se titulaba por primera vez campeona, Cristiano Ronaldo y compañía se llevaban 750 mil dólares cada uno (694 millones de pesos).

    Claro que los españoles no lograron un acuerdo tan generoso. Cada futbolista de la mencionada selección se embolsará 513 mil dólares por obtener el primer lugar. O sea, llegarán a casa con 474.807.150 millones de pesos chilenos.

    Y aunque suena imponente, ambas delegaciones están muy lejos de lo que habían concordado otras selecciones. Por ejemplo, Brasil le iba a pagar 1,350 millones de dólares a sus representantes y Canadá con Estados Unidos le habían prometido 1 millón de los billetes verdes.

    “Empezamos hace casi cuatro años y hemos sido fieles a una idea, que nos ha traído hasta aquí. Son generosos, talentosos, ha sido un espectáculo. Estos jugadores hacen fácil lo difícil. Ahora me estoy dando cuenta de dónde estamos. Queremos seguir haciendo mejor las cosas. Nos queda un paso más. Somos el vínculo de unión de todo un país”, concluyó el entrenador del primer finalista, Luis de la Fuente.

    Más sobre:Mundial 2026EspañaFinalLamine YamalFútbolPremios

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