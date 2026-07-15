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    Proyecto para flexibilizar las 40 horas semanales ingresa este miércoles por la Cámara y parlamentarios ya fijan postura

    La iniciativa será analizada en primera instancia por la Comisión de Trabajo. Desde el oficialismo apoyan los cambios, mientras que en la oposición los critican.

    Carlos AlonsoPor 
    Carlos Alonso
    RENE LESCORNEZ

    Para este miércoles, se espera que el gobierno ingrese al Congreso el proyecto de ley de adaptabilidad laboral para el turismo cambios generales para flexibilizar la ley de 40 horas.

    En lo central, la iniciativa propone cuatro modificaciones principales. Uno de los más importantes es que para el régimen general que permitirá que la jornada laboral de 40 horas se pueda promediar en 16 semanas. Hoy es en 4 semanas.

    Según se explicó, a esa jornada de 40 horas (desde 2028) se le pueden agregar las 2 horas extras que actualmente permite la ley, llegando a semanas con 52 horas.

    Dentro de ese período, la jornada ordinaria podrá alcanzar excepcionalmente hasta 45 horas semanales.

    Esta fórmula no puede ser aplicado unilateralmente por el empleador, por lo que se requiere un acuerdo escrito entre las partes, empleador y trabajador.

    Una de las primeras comisiones que deberá analizar el proyecto será la de Trabajo. Y por ello, los diputados que integran esa instancia legislativa anticipan el debate.

    Desde el oficialismo, la diputada UDI, Constanza Hube, anticipó su apoyo. “Mi postura es clara: este proyecto apunta a flexibilizar, no a alterar las 40 horas. No se tocan ni las 40 horas semanales ni el techo de 52 horas que ya están establecidas en el artículo 31 del Código del Trabajo. Lo que se modifica es cómo se pueden distribuir esas horas, adecuándolo a los estándares internacionales”.

    Para la legisladora, ese punto es fundamental dejarlo claro, “porque la oposición, y en especial el Partido Comunista con las exministras Vallejo y Jara, han instalado la idea de que se “aumenta” la jornada, y eso es completamente falso".

    Con respecto a las 16 semanas que permiten el cálculo para las 40 horas semanales, Hube indicó que “no es una cifra antojadiza: se acerca a lo que existe en varios países de la OCDE, donde ciclos de referencia más largos conviven perfectamente con jornadas de 40 horas y con protección efectiva al trabajador”.

    Desde la oposición, en tanto, criticaron la propuesta, ya que consideran que va en desmedro de los trabajadores.

    La diputada del Frente Amplio, Gael Yeomans, comentó que esta propuesta “demuestra que lo que había señalado el Presidente Kast en la campaña y el Partido Republicano era una mentira. Sí están modificando las 40 horas”. Para la legisladora, “las grandes empresas van a imponer sus condiciones laborales a los trabajadores y por lo mismo están en peligro los derechos de los trabajadores”.

    Otro de los integrantes de la comisión es el diputado PC, Luis Cuello, quien la calificó como “cambios que claramente perjudican a los trabajadores y que desconocen lo que aprobamos en el Congreso hace apenas 3 años. Las 40 Horas son una conquista social, que favorecen la calidad de vida de los trabajadores, nosotros lo defendemos con mucha firmeza”.

    El diputado criticó también el hecho de que se plantee que será de mutuo acuerdo entre las partes. " Se insiste en la idea de acuerdo entre las partes, lo que no tiene sentido en una relación asimétrica como el vínculo laboral".

    Desde el Senado, el presidente de la Comisión de Trabajo, Luciano Cruz Coke (Evópoli) dijo que esta propuesta permitirá dar un “mayor marco de flexibilidad lo que permitirá a las empresas una mejor adaptación de la ley y con ello no afectar el empleo”.

    Más sobre:40 HORASLey de 40 horas

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