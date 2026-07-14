Caso Factop: la comunicación interna de Andrés Trivelli por el cierre total de la investigación en contra de ejecutivos de LarrainVial

Mediante una comunicación interna enviada este martes, Andrés Trivelli, gerente general de LarrainVial informó a los colaboradores de la compañía del sobreseimiento de los ejecutivos investigados en el marco del caso Factop.

En octubre del 2025 la Corte Suprema confirmó la salida alternativa aprobada por el IV Juzgado de Garantía de Santiago el 18 de junio de ese año.

En el texto, Trivelli compartió que el lunes 13 de julio el IV Tribunal de Garantía de Santiago certificó el sobreseimiento definitivo de los ocho integrantes de LarrainVial investigados en el marco de la arista penal del caso Fondo Capital Estructurado I, dictado el pasado 25 de junio, “poniendo fin a dicho proceso”.

Los ejecutivos sobreseídos son Andrea Larraín, Andrés Bulnes, Claudio Yañez, Felipe Porzio, Jaime Oliveira, José Correa, Manuel Bulnes y Sebastián Cereceda.

“Durante este tiempo, injusto y complejo, mantuvimos firme nuestro compromiso con los más altos estándares de gobierno corporativo y con los principios que guían nuestro actuar”, sostuvo Trivelli.

En esa línea, agregó que “velamos permanentemente por el mejor interés del Fondo y de sus aportantes, incluyendo la compensación de aquellos clientes que se vieron afectados por terceros que utilizaron indebidamente nuestra marca”.

Por ello, sostuvo que “ha sido un período difícil para la compañía y, especialmente, para los ocho miembros de nuestro equipo, quienes han demostrado siempre gran fortaleza, compromiso y profesionalismo, constituyendo un ejemplo para todos. Hoy seguimos mirando hacia adelante, con el mismo entusiasmo, rigor y estándar que ha caracterizado siempre nuestro trabajo”.

Cabe recordar que en agosto del 2025 la CMF aplicó multas por un total de UF 160.000 ($4.650 millones) en la arista vinculada al Fondo de Inversión Capital Estructurado I de Larraín Vial en el denominado caso Factop, debido a la valorizar de los activos del fondo como si correspondieran a una participación en un equity (una propiedad indirecta en Grupo Patio), pese a que en realidad se trataba de créditos deteriorados en contra de Inversiones San Antonio, de Antonio Jalaff.