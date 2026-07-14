Ministro Alvarado llama al PPD a respaldar acuerdo por la megarreforma: “Aún queda tiempo y vamos a seguir conversando”

El biministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, llamó este martes a los senadores del Partido por la Democracia (PPD) a respaldar el acuerdo alcanzado con el gobierno en materia de invariabilidad tributaria, en vísperas de la votación de la megarreforma en el Senado.

Desde el Congreso Nacional, el secretario de Estado confirmó que sostuvo conversaciones con el senador Pedro Araya (PPD), aunque evitó revelar el contenido de esas gestiones, señalando que el objetivo es mantener el entendimiento político alcanzado con la colectividad.

“Estamos conscientes de la importancia del proyecto que se vota mañana. Lo relevante es apoyar una propuesta que hizo el PPD, y que permite recaudaciones adicionales que en régimen pueden distribuirse en los municipios del país” , afirmó.

Alvarado destacó que el Ejecutivo mantuvo en el proyecto la sobretasa de 1,5% para las inversiones que opten al régimen de invariabilidad tributaria, uno de los principales cambios surgidos de las conversaciones con los senadores del PPD.

“Esa propuesta es valorada, por eso se mantuvo en el proyecto y espero que los senadores del PPD validen su propia propuesta. Aún queda tiempo, hay espacio y vamos a seguir conversando ”, agregó.

Respecto de la incertidumbre sobre el respaldo de algunos parlamentarios de la colectividad, el ministro sostuvo que “las negociaciones políticas siempre están sujetas a la viabilidad de éxito de acuerdo con la conversación política que tiene el Parlamento”.

Defiende a Quiroz

El ministro también abordó el episodio que terminó por quebrar el entendimiento con el PPD, luego de que el Ejecutivo ingresara una indicación que rebajaba el impuesto corporativo del 23% al 22%, la que posteriormente fue retirada.

A juicio de Alvarado, la controversia respondió a una diferencia en la interpretación de las negociaciones entre ambas partes.

“Yo creo que hubo un malentendido en la forma que se entendieron las conversaciones”, afirmó.

Asimismo, salió en defensa del ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, luego de los cuestionamientos que ha recibido desde la oposición.

“Yo quiero dejar bien claro, el ministro Quiroz jamás va a actuar de mala fe. Él entendió que esa indicación era parte de la conversación y no había sido así, y como no fue así, se reconoce, se retira la indicación y se deja todo como estaba”, sostuvo.

Consultado por los llamados de algunos sectores para que asumiera un mayor protagonismo en las negociaciones legislativas, Alvarado defendió el trabajo de los ministros, aunque reconoció que la experiencia parlamentaria facilita el diálogo político.

“Cuando uno ha estado 16 años en el Parlamento (...) entiende muy bien los códigos que se manejan en las cámaras legislativas. Es un plus, ayuda, pero al final del día manda la calidad de la propuesta y de qué forma uno logra aunar voluntades”.

Compensación al Fondo Común Municipal

El ministro Alvarado también abordó la posibilidad de no contar con el voto del senador independiente Matías Walker, quien tiene reparos con el método de compensación al Fondo Común Municipal, que se vería afectado por la exención del pago de contribuciones para mayores de 65 años.

“Apoyo la propuesta de la Asociación Chilena de Municipalidades. Como senador llamo al gobierno a garantizar mediante indicaciones concretas que los recursos de los municipios no se verán afectados. De lo contrario el Ejecutivo deberá patrocinar mi indicación de que las viviendas con avalúo fiscal superior a las 15 mil UF queden afectas”, dijo Walker a La Tercera.

Frente a esto, Alvarado afirmó que “el Fondo Común Municipal tiene compensación en la ley y adicionalmente a eso, la recaudación que va a generar en régimen la prima, el seguro que se establece en un 1,5% para la invariabilidad tributaria, eso significa de que esa masa de recursos, que son del orden US$ 750 millones adicionales de mayor recaudación, que no estaban antes de la propuesta del PPD, pueden ser distribuidos a los municipios a través de un nuevo fondo”.

“Eso compensa por lejos lo del Fondo Común Municipal”, sostuvo Alvarado.

Asimismo, el ministro señaló que los alcaldes manifestaron su aprobación a la propuesta alcanzaba en el paso del proyecto en la Comisión de Hacienda del Senado, por lo que desestimó la preocupación del Ejecutivo en que se caiga la norma.