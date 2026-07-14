SUSCRÍBETE
La Tercera
Ciencia y Tecnología
Chile
Negocios
Opinión
Cultura y Entretención
Sociedad
El Deportivo
Mundo
    Ediciones
    Suscripciones
    Redes sociales
    Grupo Copesa
    Comercial
    75 años haciendo periodismo
    Servicios

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Reunir elementos de emergencia y tomar precauciones en el hogar y a la hora de conducir son algunas de las recomendaciones a aplicar durante la presente semana.

    Sandar E. OportoPor 
    Sandar E. Oporto
    Cómo prepararse para las lluvias del próximo sistema frontal. Foto referencial de archivo JONNATHAN OYARZUN/ATON CHILE

    En las próximas horas avanzará el sistema frontal pronosticado para la presente semana, por lo que tomar precauciones resulta fundamental para prevenir los riesgos asociados a las fuertes lluvias.

    Cabe recordar que las precipitaciones se presentarán en gran parte del país, donde la Dirección Meteorológica de Chile mantiene avisos para las zona norte, central y sur, con eventos que se extenderán con mayor intensidad entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio.

    Al respecto, diez regiones del país, entre Atacama y Los Ríos, se mantienen en estado de emergencia preventiva decretado por el gobierno, medida que estará vigente hasta el 21 de julio.

    Cómo prepararse para las lluvias del próximo sistema frontal. Foto referencial de archivo

    Cómo prepararse para las lluvias

    Ante el pronóstico del intenso sistema frontal se recomienda realizar preparativos en el hogar y evitar conductas de riesgo, con el objetivo de reducir los inconvenientes que pueden producir los eventos meteorológicos de viento y lluvia.

    En esa línea, el ingeniero en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Luis Castro, sugiere anticiparse y tomar acción antes que comiencen las precipitaciones.

    Entre sus recomendaciones se encuentra tener a mano los elementos que podrían ser necesarios si se debiera evacuar. “Hay que contar con alimentos no perecibles, almacenar agua potable, tener linternas y baterías externas cargadas, además de disponer de ropa abrigada e impermeable en caso de que sea necesario salir del hogar”, explica.

    Otra indicación del experto consiste en verificar el estado de la vivienda previo a la llegada del evento meteorológico.

    “Todavía hay tiempo para limpiar canaletas, bajadas de agua y desagües, además de revisar techumbres, sellar ventanas o cualquier abertura por donde pueda ingresar el agua. Estas acciones ayudan a reducir significativamente los daños cuando comienzan las lluvias”, indica.

    Por el contrario, una vez comience el temporal se debe evitar realizar reparaciones. “Por ningún motivo hay que subirse al techo durante la lluvia o con viento fuerte. Las superficies están resbaladizas y aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una caída”, señala.

    En la situación de tener problemas con instalaciones eléctricas se recomienda actuar rápidamente, donde “lo primero es cortar el suministro desde el interruptor general para evitar accidentes por electrocución”.

    El experto también plantea que “no se deben utilizar velas ni braseros como alternativa de iluminación o calefacción. Cada año se producen incendios porque una vela entra en contacto con materiales combustibles. Lo más seguro es utilizar linternas o sistemas de iluminación con baterías recargables”.

    Ante situaciones de emergencia también se sugiere contar con los números de teléfono de Bomberos, Carabineros y SAMU, que podrían ser útiles cuando se necesite reaccionar en poco tiempo.

    Otro aspecto en el que se deben extremar las precauciones durante un sistema frontal es al conducir, donde el experto recomienda revisar el estado de frenos y neumáticos antes de salir.

    Durante la conducción hay que disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el resto de los automóviles, ya que la probabilidad de accidentes aumenta considerablemente cuando existen lluvias intensas”, agrega.

    También se sugiere organizar compras con anticipación para evitar salidas innecesarias mientras se desarrolla el temporal.

    Lee también:

    Más sobre:LluviaLluviasSistema frontalTemporalInviernoPreparaciónCómo prepararseRiesgosHogarPrevenciónCasaAutoVehículo

    COMENTARIOS

    Para comentar este artículo debes ser suscriptor.

    Suscríbete

    Lo Último

    Corte de Santiago comunicará el 3 de agosto su decisión ante recurso de la Fiscalía para anular juicio contra Crespo

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    Acudieron 100 bomberos y hubo siete fallecidos: por qué un bus terminó completamente calcinado tras un choque en Santiago

    Flores a nivel nacional y Arévalo en la Macrozona Sur: la dupla jurídica que fichó Seguridad para reforzar su área penal

    Lo más leído

    1.
    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    2.
    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    3.
    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, lunes 13 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    4.
    Temblor hoy, martes 14 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    Temblor hoy, martes 14 de julio en Chile: consulta epicentro y magnitud

    5.
    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    Las 10 comunas de la RM con corte de luz programado para este martes

    6.
    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Cuándo son los partidos de semifinales del Mundial 2026 y dónde verlos en TV y streaming

    Portada del dia

    La mayoría no entiende el debate por el impuesto a las empresas. El resto lee La Tercera.

    Plan Digital+$6.990 al mes, por los 3 primeros meses SUSCRÍBETE

    IMPERDIBLES

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    Cuántas marraquetas puedes comer al día, según una nutricionista

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Servicios

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    Las regiones con suspensión de clases esta semana por el sistema frontal

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    A qué hora y dónde ver a Francia vs. España en TV y streaming

    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles
    Chile

    Llueva o truene: Senado mantiene votación de megarreforma para este miércoles

    Acudieron 100 bomberos y hubo siete fallecidos: por qué un bus terminó completamente calcinado tras un choque en Santiago

    Flores a nivel nacional y Arévalo en la Macrozona Sur: la dupla jurídica que fichó Seguridad para reforzar su área penal

    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre
    Negocios

    El dólar en Chile borra parte del avance de este lunes gracias al repunte del cobre

    David Bravo dice que las medidas del gobierno para reducir el desempleo ahora son “insuficientes”

    Enap anuncia inversión de casi US$ 650 millones para buscar más gas y petróleo en Magallanes

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia
    Tendencias

    El Niño: del fenómeno climático más pop y nuestra obsesión con la lluvia

    La IA de Google que anticipa inundaciones por las lluvias: qué ríos están bajo alerta en Chile

    Se aproxima un evento de lluvia histórico: revisa los milímetros que caerán en cada sector

    España abre la cuenta ante Francia: revisa el penal sobre Lamine Yamal en la semifinal del Mundial
    El Deportivo

    España abre la cuenta ante Francia: revisa el penal sobre Lamine Yamal en la semifinal del Mundial

    Camino inédito: por qué Argentina llegó a semifinales del Mundial sin cruzarse con ningún top 15 del Ranking FIFA

    Entrenador de Egipto explica su gesto de brazos cruzados y la discusión con Messi en el Mundial: “Terminó llorando”

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4
    Tecnología

    El combate naval se instala en Battlefield 6 - Temporada 4

    El chat que desató la demanda entre Apple y OpenAI por secretos comerciales

    Donkey Kong Country: cómo David Wise se convirtió en el rey de la selva

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”
    Cultura y entretención

    Felipe Castro debuta en La Jaula de las Locas: “Mi inspiración sigue siendo esta cosa hermosa que es la persona humana”

    No hay otra: cómo Madonna volvió a ser la reina del pop gracias a su disco más elogiado en dos décadas

    Koke Núñez y Entremares encienden la escena con “A Besitos”, su nueva cumbia norteña romántica

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol
    Mundo

    Desde acoso en línea hasta mensajes de políticos: cómo el racismo está rodeando al Mundial de fútbol

    La encrucijada de los países del Golfo Pérsico tras nueva escalada entre Estados Unidos e Irán

    La Asamblea Nacional venezolana anuncia una ‘hoja de ruta’ conjunta con la oposición para reconstruir el país tras terremotos

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia
    Paula

    Hablemos de amor: mi incondicional compañera Petunia

    El legado de Ignacia

    Malucha Pinto sobre su hijo Tomás: “Nunca quise que fuera alguien que no es”