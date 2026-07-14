Cómo prepararse para las intensas lluvias del próximo sistema frontal

En las próximas horas avanzará el sistema frontal pronosticado para la presente semana, por lo que tomar precauciones resulta fundamental para prevenir los riesgos asociados a las fuertes lluvias.

Cabe recordar que las precipitaciones se presentarán en gran parte del país, donde la Dirección Meteorológica de Chile mantiene avisos para las zona norte, central y sur, con eventos que se extenderán con mayor intensidad entre el viernes 17 y el domingo 19 de julio.

Al respecto, diez regiones del país, entre Atacama y Los Ríos, se mantienen en estado de emergencia preventiva decretado por el gobierno, medida que estará vigente hasta el 21 de julio.

Cómo prepararse para las lluvias del próximo sistema frontal. Foto referencial de archivo

Cómo prepararse para las lluvias

Ante el pronóstico del intenso sistema frontal se recomienda realizar preparativos en el hogar y evitar conductas de riesgo, con el objetivo de reducir los inconvenientes que pueden producir los eventos meteorológicos de viento y lluvia.

En esa línea, el ingeniero en Prevención de Riesgos del Instituto Profesional y Centro de Formación Técnica Santo Tomás, Luis Castro, sugiere anticiparse y tomar acción antes que comiencen las precipitaciones.

Entre sus recomendaciones se encuentra tener a mano los elementos que podrían ser necesarios si se debiera evacuar. “Hay que contar con alimentos no perecibles, almacenar agua potable, tener linternas y baterías externas cargadas, además de disponer de ropa abrigada e impermeable en caso de que sea necesario salir del hogar”, explica.

Otra indicación del experto consiste en verificar el estado de la vivienda previo a la llegada del evento meteorológico.

“Todavía hay tiempo para limpiar canaletas, bajadas de agua y desagües, además de revisar techumbres, sellar ventanas o cualquier abertura por donde pueda ingresar el agua. Estas acciones ayudan a reducir significativamente los daños cuando comienzan las lluvias”, indica.

Por el contrario, una vez comience el temporal se debe evitar realizar reparaciones. “Por ningún motivo hay que subirse al techo durante la lluvia o con viento fuerte. Las superficies están resbaladizas y aumenta considerablemente el riesgo de sufrir una caída”, señala.

En la situación de tener problemas con instalaciones eléctricas se recomienda actuar rápidamente, donde “lo primero es cortar el suministro desde el interruptor general para evitar accidentes por electrocución”.

El experto también plantea que “no se deben utilizar velas ni braseros como alternativa de iluminación o calefacción. Cada año se producen incendios porque una vela entra en contacto con materiales combustibles. Lo más seguro es utilizar linternas o sistemas de iluminación con baterías recargables”.

Ante situaciones de emergencia también se sugiere contar con los números de teléfono de Bomberos, Carabineros y SAMU, que podrían ser útiles cuando se necesite reaccionar en poco tiempo.

Otro aspecto en el que se deben extremar las precauciones durante un sistema frontal es al conducir, donde el experto recomienda revisar el estado de frenos y neumáticos antes de salir.

“Durante la conducción hay que disminuir la velocidad y aumentar la distancia con el resto de los automóviles, ya que la probabilidad de accidentes aumenta considerablemente cuando existen lluvias intensas”, agrega.

También se sugiere organizar compras con anticipación para evitar salidas innecesarias mientras se desarrolla el temporal.