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    Revés para Colo Colo: Segunda Sala del Tribunal de Disciplina solo le rebaja un partido a Javier Correa

    La instancia de apelación del fútbol chileno ratifica la sanción de la Primera Sala, después del informe del juez Nicolás Gamboa. Sin embargo, acoge en parte la defensa de los albos.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Javier Correa, en un partido de Colo Colo (Foto: Photosport) ANDRES PINA/PHOTOSPORT

    Colo Colo sufre. La Segunda Sala del Tribunal de Disciplina ratifica la sanción que la Primera le había aplicado a Javier Correa, aunque con una salvedad: le recorta uno de los cuatro encuentros de suspensión que había decretado la instancia sancionatoria inicial del fútbol chileno, después del drástico informe de Nicolás Gamboa, quien dirigió el choque entre Huachipato y los albos, por la Copa de la Liga, en Talcahuano.

    El Cacique interpuso la apelación respectiva, con la finalidad de liberar del castigo, que se hizo extensivo a la Liga de Primera, en función del artículo 44º del Código de Procedimiento y Penalidades de la ANFP. "En caso que ello no fuese posible por término de la competencia u otra causa, deberá cumplirse en el o los siguientes juegos de competencias oficiales en que le corresponda intervenir al sancionado”, contempla la norma, a modo de complemento en el caso de que el plazo de la sanción exceda el torneo en que se aplicó. Los albos estaban eliminados en la Copa de la Liga.

    Revés para Colo Colo: Segunda Sala del Tribunal de Disciplina solo le rebaja un partido a Javier Correa

    En Macul tuvieron que esperar que Correa cumpliera la mitad del castigo antes de interponer la respectiva apelación. En un veredicto firmado por su secretario, Bruno Romo, la corte de apelaciones del fútbol profesional da cuenta de su decisión. “Atendido el acuerdo de la Segunda Sala, se informa que en la audiencia realizada el día lunes 13 de julio de 2026 y que contó con la presencia del abogado señor Jorge Carrasco Prinea en representación del jugador don Marcelo Javier Correa -quien se excusó de estar presente en la audiencia- así como de los dirigentes del Club Colo Colo, srs. Daniel Morón y Jaime Pizarro, compareciendo además el abogado señor Víctor Navarro, en representación del Sr. Gamboa, y así como todos los integrantes de esta Segunda Sala, señores Ernesto Vásquez, quien presidió, Jorge Ogalde, Bruno Romo, Mauricio Olave y Claudio Guerra; luego de haber sido oídos todos los intervinientes, el Tribunal sesionó privadamente, a efectos de deliberar y resolver la cuestión controvertida”, introduce.

    Nicolás Gamboa, juez del partido entre Huachipato y Colo Colo (Foto: Photosport) EDUARDO FORTES/PHOTOSPORT

    Posteriormente, especifica su decisión. “La Segunda Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, por la unanimidad de sus miembros presentes en la vista de la causa, ha decidido confirmar la sentencia de la Primera Sala del Tribunal Autónomo de Disciplina, de fecha 24 de junio de 2026, con expresa declaración que el quantum de la sanción quedará en 3 (tres) partidos. Los fundamentos de la sentencia se notificarán oportunamente a las partes interesadas", sostiene.

    La decisión es inapelable, al menos en las instancias deportivas del fútbol nacional.

    Más sobre:Colo ColoJavier CorreaEduardo GamboaCopa de la LigaLiga de PrimeraFútbolFútbol Nacional

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