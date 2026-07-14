Escoltada por dos PDI de Interpol: exalcaldesa Karen Rojo llega este miércoles a Chile

La mañana de este miércoles se concretará el arribo a Chile de la exalcaldesa de Antofagasta Karen Rojo, quien fue extraditada desde Países Bajos, donde fue detenida hace cuatro años.

La otrora jefa comunal viajó a ese país en 2022 para evadir el cumplimiento de la condena de cinco años que le fue impuesta por fraude al Fisco.

Fue la semana pasada que las autoridades nacionales confirmaron que Países Bajos había notificado que la exjefa comunal estaba dispuesta para la extradición. Todo, en el marco del proceso que activó la Cancillería chilena tras su intempestiva salida del país.

Según informó en ese momento la directora general de Asuntos Jurídicos del Ministerio de Relaciones Exteriores, Fernanda Garcés, a la Corte de Apelaciones de Antofagasta, la comunicación de las autoridades europeas sirvió para que se activaran “los canales necesarios con efectivos de Interpol para que dispongan la comisión de servicio necesaria y funcionarios policiales traigan a la requerida a territorio nacional”.

De esta forma, luego de las coordinaciones necesarias, Rojo arribará a suelo chileno la mañana de este miércoles 15 de julio , a eso de las 7.20 horas. Lo hará escoltada por dos funcionarios de la Policía de Investigaciones (PDI) que integran Interpol.

Ambos funcionarios, como pudo conocer este medio, viajaron la semana pasada hasta Países Bajos, para así ultimar todos los detalles referentes al regreso de la otrora jefa comunal.

En el aeropuerto la aguardará el fiscal de Antofagasta Cristián Aguilar, quien justamente lideró la indagatoria en el marco de la cual se le condenó.

Tras su arribo, como explicaron desde la Fiscalía, Rojo pasará por una audiencia de control de detención en Santiago, en el juzgado de garantía que corresponde al aeropuerto. Tras ello, se deberá exhortar a los tribunales de Antofagasta, que es donde se dictó la condena en su contra y desde donde se pidió la extradición.

Dado que en Países Bajos Rojo se mantuvo privada de libertad, es probable que ese tiempo se le abone a la condena. Para ello, eso sí, el Reino de los Países Bajos debe emitir un certificado que determine cuántos días estuvo privada efectivamente de libertad por la causa de extradición.

Dado el tiempo transcurrido y la condena que le fue impuesta, Rojo podría optar a cumplir lo que le resta de pena en libertad. “Podría optar a distintos beneficios según la cantidad de tiempo que estuvo privada de libertad en el Reino de los Países Bajos y en comparación con la sentencia condenatoria que se le impuso en Chile. Según eso, hay varias alternativas. Podría eventualmente quedar libre si es que se aplicaran algunos de los distintos beneficios carcelarios que existen por haber cumplido una parte importante de la pena, pero eso es algo que tendrán que resolver los tribunales de Antofagasta”, sostuvo el subdirector de la Unidad de Cooperación Internacional del Ministerio Público, Álvaro Hernández.

La condena en contra de Rojo, de acuerdo con la indagatoria de la Fiscalía de Antofagasta, dice relación con que contrató una agencia de comunicaciones para una asesoría política de su campaña a la reelección en 2016, por $ 24 millones, los que pagó con fondos de subvenciones escolares y recursos de salud municipal.

Antes de que la Corte Suprema confirmara la sentencia en su contra, eso sí, la exalcaldesa aprovechó que no mantenía cautelares y salió del país para evitar quedar tras las rejas.

Sin embargo, de inmediato se inició el proceso para ubicarla, lo que permitió que fuera detenida en Países Bajos y trasladada hasta la cárcel de mujeres de Nieuwersluis, en Utrecht. Ahí permaneció retenida, y aunque en su momento buscó que se le otorgara refugio, fue puesta a disposición de la justicia chilena.