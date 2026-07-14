Avalúo de incautaciones de drogas en la Región de Antofagasta supera los 800 millones de dólares

Las incautaciones de droga a nivel nacional han alcanzado cifras históricas. Y principalmente en la Región de Antofagasta, donde los comisos han traspasado todos los récords.

Como dan cuenta desde la Fiscalía Regional de Antofagasta, desde octubre de 2023 a la fecha, las incautaciones de drogas en la región totalizan 117 toneladas, lo que equivale a 800 millones de dólares.

Así lo destacó el fiscal regional Juan Castro Bekios, tras dar cuenta de nuevos procedimientos desarrollados de manera conjunta con Carabineros y la Policía de Investigaciones de Chile, los cuales recientemente permitieron la incautación de 1.021 kilos de marihuana en Antofagasta y en la zona fronteriza de la región.

En el primero de ellos, personal de OS7 logró la detención de un chileno, de 43 años, quien mantenía ocultos 216 kilos de marihuana en la estructura de un camión que permanecía estacionado en el sector costero norte de Antofagasta.

Seguidamente, funcionarios de la PDI que realizaban un despliegue operativo en rutas del interior, con apoyo del equipo de Frontera Interna de la Región de Antofagasta, incautaron 805 kilos de cannabis que eran transportados en dos camionetas, deteniendo durante la diligencia a uno de los conductores, de nacionalidad boliviana.

Al abordar los resultados, el persecutor destacó el impacto que estas pérdidas tienen para las bandas.

“La magnitud del daño que le estamos haciendo a las organizaciones dedicadas al narcotráfico es tremenda. Esa es la factura que le estamos cursado al crimen organizado, gracias al trabajo de todas las instituciones del Estado que estamos haciendo frente al narcotráfico en esta región”, manifestó el persecutor.

Castro Bekios aportó otro dato relevante. Aseguró que las 117 toneladas de drogas incautadas desde octubre de 2023, pueden descomponerse en 254 millones de dosis de drogas, es decir, alrededor de 13 dosis por cada habitante del país, lo que da cuenta del “tremendo impacto que pudo tener la llegada de este producto a las calles, en términos de la salud de la población”.