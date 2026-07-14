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    Decisión inminente: gobierno afina anuncio de suspensión de clases masiva por sistema frontal

    La decisión responde a las intensas lluvias que se avecinan en gran parte del país para los próximos días. El jueves feriado facilitó la decisión de suspender las actividades académicas del viernes.

    Roberto GálvezPor 
    Roberto Gálvez
    Foto: Andres Perez Andres Perez

    Varios sostenedores ya habían tomado la decisión de suspender clases incluso antes del sistema frontal que se anuncia para Chile en los próximos días. El interferiado del jueves había provocado que miles de estudiantes supieran con antelación que este viernes no tendrían que asistir a sus colegios.

    Ello, acorde a distintas fuentes del Ejecutivo, fue lo que facilitó una decisión que está próxima a anunciarse: suspender formalmente las clases del viernes en las 10 regiones donde está declarada la emergencia preventiva, es decir, entre Atacama y Los Ríos. La medida corre para todo tipo de establecimientos, tanto públicos como privados.

    Y es que aunque la decisión es de cada Secretaría Regional Ministerial (Seremi) de Educación, las reuniones a partir de los pronósticos de lluvias no han cesado a nivel central. Y ello, según conocedores de esas instancias, ha llevado a buscar actuar de modo general.

    En tal sentido, en el ministerio han ido recibiendo la información de cada región sobre cómo se iban a desarrollar las clases este viernes, considerando, dicho está, que el jueves es feriado. Y ahí los reportes ya hablaban de cientos de colegios que habían decidido dar el interferiado, popularmente conocido como “sandwich”. Por ejemplo, hay regiones dónde sólo el 15% de los colegios tendrían actividades académicas. Esa situación provocó que decidir suspender fuera menos complejo que en otras oportunidades.

    En el gobierno están a la espera de recopilar toda la información regional para terminar de afinar un anuncio que se dará en las próximas horas. El mismo no tendría ninguna excepción. “Sería muy extraño que una región de las declaradas en emergencia preventiva sí tenga clases”, dice un conocedor de las conversaciones.

    Por lo pronto, ya está más que confirmado que las regiones de Coquimbo, Valparaíso, Metropolitana, O’Higgins y El Maule no tendrán clases este viernes, una decisión que, en todo caso, ya habían comenzado a tomar distintos sostenedores. En Coquimbo el delegado ya lo había anunciado así y algunas comunas de otras latitudes habían seguido los mismos pasos.

    En el caso de la RM, además, el gobernador Claudio Orrego también ya había pedido que el Ejecutivo optara por este camino, para evitar inconvenientes.

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