Ministerio Público entrega antecedentes de accidente en Franklin: ocupantes de camioneta huían de fiscalización

La Fiscalía Centro Norte entregó detalles de los primeros antecedentes que se tienen respecto al choque entre un vehículo particular y un bus de Red Movilidad que terminó en un incendio que se registró en Av. Santa Rosa con Franklin, Santiago.

El fiscal de flagrancia, Fernando Ruiz, explicó la dinámica preliminar de los hechos: “Aproximadamente a las 5.30 horas de la mañana, el personal de carabineros intenta fiscalizar a unas personas que se habían encontrado consumiendo alcohol en la vía pública, las cuales se encontraban junto al vehículo siniestrado”.

“Estas personas se dan a la fuga en el vehículo, se inicia una persecución controlada por esta misma calle y, al llegar a la intersección de avenida Santa Rosa, el vehículo menor, que sería una camioneta, una SUV, cruza con luz roja el semáforo, siendo colisionado por un bus de la locomoción colectiva, un bus Red ”, indicó.

El persecutor relató que, tras el choque, el vehículo de transporte público se va en contra de un muro perimetral de un local comercial, iniciándose en ese momento un incendio. Carabineros fue quien ayudó a los ocupantes de la camioneta y del bus Red a salir de los vehículos.

El conductor del bus Red fue auxiliado por personal policial tras la colisión y trasladado a un centro asistencial, donde se le diagnosticaron fracturas faciales.

Respecto del rápido avance del fuego, el fiscal indicó que una de las hipótesis es que el vehículo menor, al quedar volcado y aprisionado entre el muro y el bus , haya sufrido una fuga de combustible y que las chispas del impacto hayan iniciado el incendio.

“No descartamos que también el tendido eléctrico haya producido chispas y dado inicio al siniestro”, añadió, precisando que el sector ya fue desenergizado para facilitar las pericias.

Número de víctimas

Pese a que inicialmente Bomberos y Carabineros hablaron de cinco víctimas, l a Fiscalía advirtió que aún no existe una cifra oficial, ya que los cuerpos no habían podido ser extraídos completamente del vehículo debido al estado en que quedó tras el impacto y el incendio.

“No tenemos certeza del número de víctimas ni tampoco de las identidades de las mismas”, afirmó Ruiz, quien añadió que familiares presentes en el lugar incluso mencionaron que podrían haber sido siete personas las que viajaban en la camioneta.

El persecutor explicó que la identificación dependerá de la revisión del interior del vehículo y, eventualmente, de pruebas científicas realizadas por la PDI y Carabineros.

De acuerdo con la información preliminar recopilada por policía uniformada y los testimonios de familiares que llegaron al lugar, las personas fallecidas serían de nacionalidad venezolana. Sin embargo, la Fiscalía insistió en que las identidades aún no pueden ser confirmadas oficialmente.

Investigación

La Fiscalía informó que las diligencias están siendo desarrolladas por la SIAT y Labocar de Carabineros, con foco en establecer la causa basal del accidente, determinar el número exacto de ocupantes y confirmar la identidad de los fallecidos.

Ruiz Delgado también señaló que, debido al estado del vehículo, aún no ha sido posible verificar si tenía encargo por robo ni revisar eventuales elementos en su interior que pudieran explicar la huida del grupo antes del choque.

“En este momento lo relevante es establecer la causa del accidente y la identidad de las víctimas”, concluyó el fiscal.

Trabajos en el lugar

Por su parte, el alcalde de Santiago, Mario Desbordes, indicó que “este procedimiento no va a terminar antes de mediodía; lo que viene ahora son las grúas de la red que van a retirar el bus; posterior a eso, el Labocar (de Carabineros) está trabajando con los cuerpos, probablemente tiene que venir el médico legal, etcétera, así que este es un procedimiento que va a tardar toda la mañana”.

“Se va a mantener cortada la luz en la zona, y en el terreno están chequeando, y se va a mantener cortada porque evidentemente hay que primero retirar los vehículos; los cables están quemados sobre el bus y, por lo tanto, el corte de energía eléctrica tiene que definir cuál es la zona exacta que tiene que mantener cortada. Se va a mantener al menos hasta, yo creo, 13, 14 horas”, explicó el jefe comunal.