Iván Poduje por sistema frontal que se avecina: “Nunca uno puede estar completamente preparado”

El sistema frontal de alta intensidad pronosticado para diez regiones del país, y que dejará lluvias, fuertes vientos, nevadas, posibles ventiscas y marejadas, tiene en alerta a todas las autoridades de gobierno. Uno de ellos es el ministro de Vivienda y Urbanismo, Iván Poduje, quien pese a sostener que el Ejecutivo está trabajando, recalcó que no se puede estar completamente preparados.

En conversación con el programa Desde la Redacción de La Tercera el secretario de Estado destacó que simpre hay situaciones que no se pueden prever.

“ Nunca uno puede estar completamente preparado, porque siempre hay eventualidades ”, explicó Poduje.

“Si llueve mucho en un sector y se produce un barranco, o un desplazamiento de tierra, y puede afectar viviendas, eso es una cuestión muy difícil de prever”, recalcó.

El ministro destacó que el gobierno y Senapred han trabajado de manera anticipada y “tenemos identificados los puntos críticos donde tenemos asentamientos precarios, en zonas de riesgo, por ejemplo, en la reconstrucción tenemos 120 casas en una zona donde dependiendo de la lluvia tenemos que sacar a las personas, siempre es muy difícil hacerlo, las personas no se quieren ir de su casa, se hace todo lo posible porque no se puede sacar por la fuerza, pero sí tenemos identificados los sectores”.

Poduje sostuvo que estará monitoreando todas leas regiones y que incluso este miércoles estará con el Presdiente José Antonio Kast, en la Región de Valparaíso.

Megarreforma

En tanto, al ministro de Vivienda también se le preguntó sobre sus expectativas sobre la megarreforma que se votará en las próximas horas en la Sala del Senado.

Al respecto Poduje señaló que: " A nosotros lo único que nos importa que se apruebe la ley. Por un voto, dos votos, tres votos, me da lo mismo, yo necesito la plata “, sostuvo.

En varias ocasiones Poduje destacó el rol del ministro del Interior y Segegob, Claudio Alvarado, a quien apuntó como el encargado de llevar a cabo las negociaciones.

Asimismo, Poduje recalcó que el proyecto permitirá enfrentar la burocracia y que “este es un proyecto histórico y que tiene una serie de medidas que nos van a permitir recuperar el crecimiento. Por lo tanto, es fundamental para nosotros que se apruebe, no solo por la reconstrucción”.

Consultado si se juega su capital político con el proyecto de reconstrucción, por todas las promesas que existen al respecto, Poduje sostuvo que: “A mí el capital político me importan tres pepinos. Cuando uno empieza a pensar en el capital político, también se empieza a encontrar buen mozo, que se cree el cuento”.

“Mi única preocupación ahora es construir las casas para las familias sin casa, reparar las casas para las familias que no tienen casa, poder actualizar nuestros instrumentos de planificación que están obsoletos. Esas son mis preocupaciones. Capital político no sé si tengo y si tuviera, se usa para la pega”, sentenció.

Reconstrucción

También al ministro Poduje se le preguntó por los avances en la reconstrucción tanto en la Región de Valparaíso como en el centro sur. Al respecto sostuvo que “En Viña del Mar vamos a tener un atraso respecto a mi estimación original, pero no es significativo”.

Acá explicó que la demora se debe fundamentalmente a las querellas interpuestas con la constructora a cargo del proceso, pero que “no vamos a aceptar casas parchadas”.

Sobre sus diferencias con el ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, por los recursos para el Ministerio de Vivienda, Poduje destacó lo dificil que es ser jefe de la billetara fiscal y llamó a la responsabilidad.

“Ninguno ha logrado llegar a La Moneda, por algo será, a todos quieren llegar a La Moneda”, sostuvo, recalcando que no era un trabajo grato.

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