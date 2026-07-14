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    Irán critica el “irresponsable” paso de Londres de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza

    El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado en un comunicado que esta “acción hostil” por parte de Londres “contradice los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional".

    Por 
    Europa Press
    Embarcación de la Guardia Revolucionaria de Irán en aguas del golfo Pérsico. Foto: Europa Press.

    El Gobierno de Irán ha condenado este martes la decisión de Reino Unido de declarar a la Guardia Revolucionaria como una amenaza a su seguridad, prohibiendo así el apoyo a la organización, un paso que ha tildado de “injustificado” e “irresponsable”, en medio del aumento de las tensiones bilaterales durante los últimos años.

    El Ministerio de Exteriores iraní ha afirmado en un comunicado publicado a través de redes sociales que esta “acción hostil” por parte de Londres “contradice los principios y normas fundamentales del Derecho Internacional, incluido el principio de igualdad soberana y el de no interferencia en los asuntos internos de los países”.

    “La poderosa Guardia Revolucionaria es una parte inseparable de las Fuerzas Armadas de Irán”, ha manifestado, antes de incidir en que este organismo “es responsable de defender la integridad territorial y la soberanía nacional y la seguridad de Irán” y recordar su papel en la lucha contra “el terrorismo de Estado Islámico”.

    Así, la cartera ha hecho hincapié en que “la decisión del Gobierno británico de tachar a una institución oficial de un Estado independiente es un paso despreciable y provocativo que viola el Derecho Internacional y la Carta de la ONU”, antes de ahondar en que la medida “muestra la malicia” de Londres, “especialmente en una situación en la que Oriente Próximo está en una situación crítica y tensa como resultado de la rebelión de Estados Unidos y el infanticida régimen sionista”.

    “Reino Unido, que tiene un largo historial de injerencia en los asuntos internos de países y políticas coloniales en todas partes del mundo, especialmente en la región de Oriente Próximo, y que durante la reciente agresión militar estadounidense-sionista contra Irán actuó como cómplice y facilitador de los agresores, como admitió el secretario general de la OTAN, no tiene autoridad moral para acusar a otros”, ha subrayado.

    En este sentido, ha criticado que Londres dé el paso “a partir de afirmaciones infundadas sobre seguridad” mientras “acoge y apoya a redes y grupos terroristas y violentos”, antes de adelantar que se reserva el derecho para adoptar medidas en respuesta ante la decisión de Reino Unido. “La responsabilidad de las destructivas consecuencias políticas, legales y diplomáticas de esta decisión antiiraní recaen sobre las autoridades británicas”, ha zanjado.

    El Gobierno británico propuso el lunes incluir a la Guardia Revolucionaria de Irán en una lista de grupos que podrá perseguir con nuevos poderes al quedar equiparados a los servicios de inteligencia extranjeros en el marco de Ley de Seguridad Nacional, en un movimiento para responder a las actividades de grupos respaldados por Estados extranjeros, en medio de lo que considera una oleada de ataques por parte de grupos apoyados por Irán o Rusia.

    Más sobre:Reino UnidoGuardia RevolucionariaIrán

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