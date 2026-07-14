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    El cruce entre Andrés D’Alessandro y Felipe Melo por las presuntas ‘ayudas’ a Argentina en el Mundial

    En el marco de un programa de televisión, ambas figuras debatieron respecto del cargo más repetido durante el evento planetario. Obviamente, sus visiones son contrapuestas.

    Christian GonzálezPor 
    Christian González
    Andrés D'Alessandro y Felipe Melo, en pleno debate. Christian Andres Gonzalez Arancibia

    Andrés D’Alessandro y Felipe Melo fueron dos futbolistas de gran carácter. De cualidades distintas, está claro. Mientras el argentino fue un destacado volante creativo, el brasileño se ganó una fama de duro como volante defensivo, aunque también ocupó el centro de la defensa.

    Ese mismo sello los distingue fuera de la cancha. Devenidos en comentaristas, cada uno defiende apasionadamente su postura. Y más aún si se trata del Mundial, donde el primero está representado por Argentina y el segundo aún masculla la rabia por la temprana despedida de Brasil.

    El cruce entre Andrés D’Alessandro y Felipe Melo por las presuntas ‘ayudas’ a Argentina en el Mundial

    Con el debate centrado en las presuntas ayudas arbitrales al actual campeón del mundo, cada uno se atrinchera. "Para mí, sin duda. Y les diré por qué. Mi argumento: al no expulsar a Messi por esa falta (N. de la R. Sobre Mandi contra Argelia), simplemente por no expulsarlo, ya se le está favoreciendo injustamente”, teorizó, en el marco de una presencia conjunta en un programa de la cadena Sportv.

    No fue el único dardo. Melo también reparó en la infracción que derivó en la anulación del que habría sido el tercer gol de Egipto y, virtualmente, la lápida para la Albiceleste. “Para mí, esa falta que cometió y que anuló el gol no debería haber sido anulada”, reclamó.

    “No le quito mérito a Argentina; Argentina está aquí por mérito propio, obviamente, llegando a las semifinales, pero así fue. Si hubiera sido un jugador brasileño quien hizo eso, quien hubiera sido expulsado, habría sido otro jugador, y hubo otro jugador que fue expulsado, incluyendo al de Estados Unidos”, insistió.

    Los dardos alcanzaron a los norteamericanos. “Quienes también se beneficiaron. Gracias a Dios que perdieron el partido, gracias a Bélgica, por ese momento en el que eliminaron a Estados Unidos. Claro, si no lo hiciste, no expulses al mejor jugador del equipo, que ni siquiera es de este planeta”

    La respuesta

    D’Alessandro no se quedó atrás. “Ah, no lo creo, pero sí... hombre, hay tanta discusión sobre este tema que hoy la tendencia es que Argentina es la favorita y llegará a la final y será campeona por la FIFA”, se defendió el exjugador, uno de los más talentosos que ha arrojado la cantera de River Plate.

    Eso sí, admitió que Messi pudo tener una sanción distinta por la infracción en el choque ante los africanos. “Lo sé, pero estoy de acuerdo, y ya lo he dicho aquí, la primera jugada de Messi merecía una revisión, de verdad. En cuanto al resto, hubo dos jugadas, que lo vemos como algo común”, explicó.

    El singular intercambio lo cierra Melo. “¿Deberían haber expulsado a Messi en Argentina? Esa es la cuestión”, concluye el brasileño. La respuesta seguirá generando divisiones.

    Más sobre:Felipe MeloMundial 2026Andrés D'AlessandroRiver PlateFluminenseFútbolFútbol Internacional

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