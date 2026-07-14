Un solo antecedente en Mundiales: los detalles del día en que Francia eliminó a España en Alemania 2006. Foto: FIFA

Francia y España cuentan las horas para medirse en la semifinal del Mundial 2026. Este martes, a las 15 horas de Chile, la Furia Roja y Les Bleus definirán al primer finalista del certamen que se disputa en Norteamérica. Se trata de un duelo con una rivalidad marcada, pero que en Copas del Mundo cuenta con solo un antecedente.

Ese único encuentro se disputó el 27 de junio de 2006, en los octavos de final del Mundial de Alemania. Terminó con triunfo galo por 3-1 en Hannover.

España llegó a ese compromiso tras completar una fase de grupos con campaña perfecta. Era un plantel dirigido por Luis Aragonés que mezclaba futbolistas consolidados con una generación que comenzaba a instalarse en la élite y que cuatro años más tarde se consagraría en Sudáfrica 2010. El cuadro ibérico venía de vencer a Ucrania (4-0), Túnez (3-1) y Arabia Saudita (1-0).

Francia, en cambio, avanzó a octavos en medio de cuestionamientos a su director técnico Raymond Domenech, luego de una irregular primera ronda en la que solo consiguió una victoria. Fue segunda con cinco puntos del Grupo G, con empates ante Suiza (0-0), Corea del Sur (1-1) y el único triunfo frente a Togo (2-0).

En ese duelo la Furia Roja formó con Iker Casillas; Sergio Ramos, Pablo Ibáñez, Carles Puyol, Mariano Pernía; Cesc Fàbregas, Xabi Alonso, Xavi Hernández; David Villa, Fernando Torres y Raúl González.

Les Bleus, por su lado, jugaron con Fabien Barthez; Willy Sagnol, Lilian Thuram, William Gallas, Éric Abidal; Patrick Vieira, Claude Makélélé; Franck Ribéry, Zinedine Zidane; Florent Malouda y Thierry Henry.

El encuentro de la segunda fase comenzó favorable para los españoles. A los 28 minutos, Villa abrió el marcador mediante lanzamiento penal, luego de una infracción de Lilian Thuram sobre Pablo Ibáñez dentro del área.

La reacción francesa llegó antes del descanso. Ribéry (41’) aprovechó un pase en profundidad de Vieira, eludió la salida de Casillas y definió para establecer el empate con el que ambos equipos se fueron al entretiempo.

En la segunda mitad, Francia tomó el control del partido, sin embargo, no se definiría hasta los últimos instantes. A los 83 minutos, Vieira conectó de cabeza un tiro libre y marcó el 2-1. Ya en el tiempo agregado, Zidane selló la clasificación. El capitán galo recibió dentro del área, dejó atrás a Puyol y definió al primer palo para establecer el definitivo 3-1.

Con ese triunfo, Francia avanzó a los cuartos de final y comenzó una serie de resultados que la llevaron hasta el partido por el título. En la siguiente ronda eliminó a Brasil (1-0), luego superó a Portugal en semifinales (1-0) y alcanzó la final del Mundial de Alemania, donde igualó 1-1 con Italia antes de caer por 5-3 en la definición por penales. Un duelo que también es recordado por la expulsión de Zidane tras el cabezazo en el pecho a Marco Materazzi.

Ahora se verán las caras en semifinales. Tras eliminar a Bélgica, Lamine Yamal le dejó una advertencia a Francia. “Espero a un equipo que va a venir por nosotros, pero no todo el partido. Yo creo que no haya una selección que nos juegue al uno contra uno en todo el campo. Todos sabemos que Francia es un equipo con mucha calidad arriba y abajo es un equipo muy físico. Nosotros jugaremos como sabemos e intentaremos tener el balón”, dijo.

“Si le tienen que temer a alguien ellos somos nosotros. Somos los que les hemos eliminado. Obviamente somos dos equipazos, dos selecciones de top mundial”, añadió.