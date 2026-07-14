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    Menor de 16 años en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública en Macul

    El menor recibió tres impactos de bala. Personal del equipo ECOH de la Fiscalía se encuentra investigando el hecho.

    Claudio PortillaPor 
    Claudio Portilla

    Un menor de 16 años se encuentra en riesgo vital tras ser baleado en plena vía pública en la comuna de Macul.

    Los hechos se registraron, cuando por causas que se investigan, el menor recibió múltiples impactos balísticos, uno de ellos en la cabeza.

    Según detalló el fiscal ECOH, Marcelo Leiva Peña, “son tres disparos que se habrían percutado y el joven tiene tres heridas a balas, una de ellas en la región parietal".

    Respecto a las causas del hecho, el fiscal sostuvo que “no puedo confirmar ni descartar nada”, mientras en el lugar se continúan realizando diligencias con el fin de esclarecer los hechos.

    A su vez, respecto al ataque mencionó que “todo eso se está investigando, evidentemente una persona que tiene tres impactos de balas en su cuerpo podemos claramente aventurar que fue un ataque dirigido a esta”.

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