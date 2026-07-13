Una Fortaleza: de qué trata el corto chileno que debutará en el Festival de Venecia 2026

La 83° edición del Festival de Venecia tendrá presencia chilena. Una fortaleza fue seleccionado en la Competencia Internacional de Cortometrajes Orizzonti, una de las principales vitrinas del certamen que se celebra anualmente desde 1932 en el noreste de Italia.

La cinta de 14 minutos es la primera película como directora de la cineasta nacional Alba Gaviraghi, quien anteriormente se ha desempeñado como productora de los cortos El verano del león eléctrico (2018) y SNAP (2018), y del largometraje documental Oasis (2024).

Foto: Luz Andrea Sierra

La protagonista de la historia es Antu (Antonia Pereira, en su debut actoral), una joven que tras varios meses encerrada en la toma de su liceo debe decidir entre permanecer junto a sus compañeras o salir del establecimiento para reencontrarse con su madre, Mariana (Francisca Gavilán).

“Me interesaba darle una forma ambigua y libre a los recuerdos que tenía sobre la toma de mi liceo, el Liceo 7 de Niñas de Providencia, y, sobre todo, al vínculo con mi propia madre durante esa etapa adolescente. Quise reflexionar a través de esta narrativa, entre muchas otras cosas, sobre lo profundamente políticos que son los afectos”, explicó Gaviraghi, quien tiene créditos como guionista, montajista y productora.

Con dirección de fotografía de Matías Illanes (Mala junta, Animalia paradoxa), el filme reúne a un elenco de nuevas figuras actorales: Daniela López (la protagonista de La ola), Catalina Ortiz, Luciana Sobarzo, Fabiana Balbontín, Paulina Constanzo y Martina Cruzat.

“Tuve la suerte de filmar con amigos, de encontrar un elenco talentoso y arriesgado y que todos se entregaran a la historia con mucha sensibilidad. Eso para mi es fundamental porque no solo hace del set algo hermoso sino que entrega una energía que traspasa la pantalla”, agregó sobre el proyecto que contó con el apoyo del Ministerio de las Culturas, las Artes y el Patrimonio.

La realizadora nacional también dirigió el videoclip de ¿Dónde se llora cuando se llora?, primer single de Adentro (2023), el disco más reciente de Francisca Valenzuela.

En el marco del Festival de Venecia, Una fortaleza y el filme colombiano Los poderes serán los únicos títulos latinoamericanos de Orizzonti. El grupo de 13 cortometrajes en competencia –que recibió 2.500 postulaciones y también incluye a Paper plane, el debut como directora de la actriz irlandesa Saoirse Ronan– aspira al el premio principal que entrega esa sección.

La nueva edición del Festival de Venecia se celebrará entre el 2 y el 12 de septiembre. Entre los primeros anuncios están que George Clooney recibirá el León de Oro a la Trayectoria y la actriz y directora Maggie Gyllenhaal será la presidenta del jurado.